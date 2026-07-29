Estos son los nombres que ya confirmaron su asistencia a la posesión de De la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Hay varios nombres que ya están confirmados para asistir a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto. En los últimos días, y en medio de la agenda internacional encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, varios mandatarios de otros países han confirmado que se presentarán al evento con el que inicia el nuevo gobierno.

Entre los más recientes anuncios están el del presidente de Paraguay, Santiago Peña, el rey Felipe VI de España y el presidente de Argentina, Javier Milei. Además, está previsto que Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile) y Rodrigo Paz (Bolivia) asistan a la posesión, así como Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Todos han respaldado a De la Espriella tras su elección y hacen parte de la ola de nuevos mandatarios de derecha en Latinoamérica y Noboa, Kast y Milei se reunieron con el vicepresidente electo durante la posesión de Keiko Fujimori, nueva presidenta de Perú.

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Además, asistirá Luis Felipe Yagüé Cotazo, el vendedor de panela que votó por De la Espriella. En cuanto al Congreso, luego de que la Cámara diera el si para que este evento se de el la ciudad de Cali en lugar de Bogotá, aún hay tensiones entre la oposición. Sin embargo, no está en firme que la posesión pueda darse en la ciudad elegida por De la Espriella hasta que el Senado no se sume a ese guiño que la Cámara dio con 117 votos a favor y 7 en contra (luego de que el Pacto Histórico se retirara de la discusión).

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Según han confirmado las autoridades locales, el evento en el que De la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, asumirán oficialmente las riendas del Estado, será en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali a las 10:00 a. m. Ese lugar tiene capacidad para más de 2.500 personas, en un punto céntrico en la ciudad y con cercanía a instalaciones militares y hospitales.

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En la tarde de ese mismo día, se espera que De la Espriella haga un reconocimiento a las tropas en el Cantón Militar Pichincha. Al día siguiente, comenzará el día con el primer consejo de seguridad a las 8:00 a. m. en la Tercera Brigada

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