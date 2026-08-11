Restrepo sigue en recorrido por Caldas y dio nuevas instrucciones frente a la emergencia

Vicepresidente José Manuel Restrepo recorre Caldas en medio de crisis por el terremoto. Foto: Vicepresidencia de la Repú

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Durante su segundo día en Caldas, el vicepresidente José Manuel Restrepo recorrió varios municipios afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que estremeció al país este lues. Entre los territorios en la agenda de Restrepo están Riosucio, Supía y Villamaría.

“Nuestra prioridad es atender a las familias afectadas, a las comunidades indígenas y avanzar en soluciones frente a los daños en viviendas e infraestructura”, afirmó el segundo al mando del gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Restrepo ha estado acompañado por el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, con quien ha hecho recorridos para hacer un balance de la situación de las viviendas y la infraestructura social. El objetivo está en terminar de coordinar con las autoridades locales y departamentales las ayudas necesarias desde el Gobierno nacional.

Este lunes, el vicepresidente aterrizó en Manizales para dar inicio al recorrido por el departamento. Desde Riosucio, informó que seis personas han fallecido en esa región y afirmó que su compromiso sería con “la reconstrucción y el apoyo” a la ciudadanía afectada y a la infraestructura en materia de salud, educación y civil.

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El presidente De la Espriella también se encuentra en un recorrido por el eje cafetero y en Risaralda anunció alivios económicos en servicios públicos para todas las personas afectadas en esa región por un término de tres meses. Además, informó que, de acuerdo con la última medición a nivel nacional, se registran 181 fallecidos, 2595 heridos, 195 desaparecidos en las cinco ciudades de alerta roja, 1136 viviendas destruidas, 8357 viviendas averiadas, 807 centros educativos averiados, 85 centros de salud afectados, 74 vías afectadas, 377 centros comunitarios averiados y un aeropuerto afectado en su pista.

Junto a él están presentes la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la esposa del vicepresidente, Tatiana Céspedes, así como la consejera presidencial para las regiones, Valerie Lafaurie. Tanto Pineda como Céspedes recibieron la tarea de coordinar la recepción de ayudas de carácter civil, mientras que Restrepo, junto con el canciller Omar Bula, tienen la labor de coordinar los apoyos de la comunidad internacional.

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En las próximas horas se espera un nuevo balance del mandatario desde Manizales. Ya aterrizó en la capital caldense y ya se encuentra en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado desde la mañana de este lunes.

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