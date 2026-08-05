Exprocurador Alejandro Ordóñez será el próximo embajador de Colombia ante la OEA

Alejandro Ordóñez es exprocurador general. Foto: David Campuzano

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El exprocurador Alejandro Ordóñez ocupará el puesto como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Su nombre se venía rumorando desde hace unas horas y fue confirmado por Carlos Suárez, el estratega de campaña del ahora presidente electo, Abelardo de la Espriella.

“Vuelve al ruedo el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice: Alejandro Ordóñez. Valiente, transparente, dogmático, un verdadero defensor de la patria. El que nunca claudicó. Fui su estratega y conozco muy bien su esencia. Bien por esa presidente Abelardo de la Espriella”, dijo Suárez.

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Alejandro Ordóñez inició su carrera pública como concejal de Bucaramanga y posteriormente ocupó cargos en la rama judicial, hasta convertirse en magistrado y presidente del Consejo de Estado.

Sin embargo, alcanzó mayor notoriedad al ser elegido procurador general de la Nación entre 2009 (durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe) y 2016 (durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos), desde donde protagonizó algunas de las decisiones disciplinarias más controvertidas de la historia reciente del país, entre ellas la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Su reelección en ese cargo fue anulada posteriormente por el Consejo de Estado al encontrar irregularidades en el proceso de elección.

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En el plano político, Ordóñez se ha consolidado como una de las voces más visibles de la derecha colombiana. Ha defendido posturas conservadoras y fue uno de los principales opositores del Acuerdo de Paz con las Farc, liderando la campaña por el “No” en el plebiscito de 2016.

Tras dejar la Procuraduría aspiró a la Presidencia de la República en 2018 y, posteriormente, fue designado embajador de Colombia ante la OEA durante el gobierno de Iván Duque, cargo al que regresará cuando De la Espriella llegue al poder el próximo 7 de agosto.

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Su designación ha generado polémica en el mundo político. “Peligroso e inaceptable, Alejandro Ordóñez ya nos mostró cómo usa la diplomacia: llevó a Colombia al Consenso de Ginebra, impulsó una agenda antiderechos y confrontó al Sistema Interamericano. Que vuelva a ser embajador no es un simple nombramiento: es una amenaza contra la vida y los derechos de las mujeres”, dijo la senadora Jennifer Pedraza. Bajo esta misma línea también se pronunciaron miembros del Pacto Histórico.

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