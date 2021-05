El presidente volvió a la carga contra sus opositores y en el discurso virtual ante la Asamblea de Augura, gremio bananero, pidió no dejarse llevar por el discurso del odio y que en medio de la pandemia, salga la grandeza y el sentimiento de altura de los colombianos, y no el del bajeza.

El presidente Iván Duque volvió a lanzar pullas, sin hablar con nombres propios, a la cruzada emprendida por quien fuera su rival en la lucha por el poder en 2018, el hoy senador Gustavo Petro, quien esta semana hizo un llamado a la desobediencia civil, diciendo que no reconoce su mandato y planteando el presunto fraude en dichos comicios. Ayer lo hizo en la reunión virtual del Comité Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y este jueves fue en el marco de Asamblea de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), también en un discurso remoto.

“Este país necesita una visión de progreso, una visión de avanzar, una visión donde las soluciones sean la respuesta, no las agresiones que se promueven sencillamente para generar fracturas”, expresó el primer mandatario. Y agregó: “Este país tiene que superar esos discursos que tratan de dividir el mundo entre izquierda y derecha, porque aquí lo que impera es el sentido común de sacar nuestro país adelante, en estricta aplicación de nuestra Constitución, que en el artículo 333 habla con contundencia de la función social de la empresa”.

Para Duque, en estos momentos de dificultades por la pandemia del COVID-19, es más importante que todos los colombianos se pongan la camiseta de construir y de rechazar a aquellos que invitan a destruir: “Hoy más que nunca tenemos que apreciar la construcción de soluciones y deslegitimar a los que proponen las agresiones. Hoy tenemos que pensar es en avanzar y no en parar. Hoy más que nunca tenemos que invitar a nuestro país a un sentimiento de unidad”.

Lea también: “Estafetas del neochavismo”: la indirecta de Duque a la propuesta de desobediencia civil de Petro

Como se sabe, Petro ha cuestionado también el manejo que el Gobierno le ha dado a la crisis por el nuevo coronavirus, señalando que se ha puesto el interés económico por encima del de la vida. Y en lo que bien puede asumirse como una respuesta a ello, el jefe de Estado enfatizó: “A muchos se les olvida, o pretenden hacer olvidar, que estamos viviendo una pandemia que trae la peor crisis que haya visto la humanidad en la historia reciente. En medio de una pandemia tiene que salir la grandeza, tiene que salir adelante el sentimiento de altura y no el de bajeza”.

Hilando más delgado, se podría afirmar igualmente que en el discurso de Duque iba también un mensaje para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien en ciertos momentos ha sido crítica de la estrategia del Gobierno Nacional frente al COVID-19. “Aquí no hay protagonismos individuales. Aquí no hay espacio para egos. Aquí no hay espacio para egoísmos en las responsabilidades. Aquí nadie se salva solo, como diría el papa Francisco, pero sobre todo, somos más cuando estamos unidos desde el punto de vista de compartir nuestra inteligencia, nuestra, Innovación, nuestra capacidad transformadora”.

Incluso, hay un aparte en la intervención del primer mandatario que también podría interpretarse como respuesta al manto de duda que sectores de oposición le han puesto a su elección, al hablar de supuestas irregularidades en la financiación de su campaña. “(…) Una campaña que fue construida desde cero, que fue llegando a cada rincón del país con austeridad, con el compromiso de construir país. Que obtuvo todas las victorias al interior de un proceso interno de sendas encuestas semanales, que obtuvo la mayor votación en una consulta abierta en nuestro país; la mayor votación en una primera vuelta y la mayor votación de nuestra historia electoral. Triunfos que se asumen siempre con humildad, pero con un gran sentido de servicio”.

Al final de su mensaje, Duque volvió a referirse a la lucha política que le ha planteado esa oposición: “(…) Es más importante el ser colombiano que el de estar encasillado en algún ismo ideológico o político. Porque es más importante el ser colombiano a dejarse llevar por la militancia del odio, porque es más importante ser colombiano que dejarse llevar por el derrotismo fatalista. Eso nunca ha estado en nuestro ADN y nunca va a estar”.

Y concluyó: “De esa Colombia que es democrática, pluralista, participativa. Que tiene diferencias propias de los debates de la democracia y que también enaltecen en la construcción colectiva. Pero que en los momentos de dificultad no da espacio para que los husmeadores de problemas, para que los fabricantes de entelequias, para que los fabricantes de injurias y calumnias, traten de desviar el propósito común de seguir adelante”.