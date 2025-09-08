Estos son los detalles del viaje de Alejandro Eder y “Fico” Gutiérrez a EE.UU.

Los alcaldes Federico Gutiérrez (Medellín) y Alejandro Eder (Cali) ya están en Estados Unidos. (Imagen de referencia). Foto: Archivo Particular

Los alcaldes Alejandro Eder (Cali) y Federico Gutiérrez (Medellín) ya se encuentran en suelo norteamericano para iniciar la anunciada visita que realizarían a ese país. Están allí en medio de las duras críticas que hizo el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que solo él, como lo indica la Constitución de 1991, tiene la vocería del país en asuntos diplomáticos.

La molestia del presidente Petro fue porque los alcaldes –que no serían los únicos que irían, pero otros tres, incluyendo a Carlos Fernando Galán (Bogotá), desistieron– señalaron que irían para hablar de la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas. Se trata de una decisión que tomará en los próximos días el presidente Donald Trump y que se espera que sea adversa para el país, aunque no se conoce sus implicaciones.

En todo caso, ya ambos alcaldes negaron que esa sea la razón del viaje y, de hecho, dijeron que será, sobre todo, para “fortalecer las relaciones” de sus respectivas ciudades con Estados Unidos. También negaron que tengan la intención de intervenir en asuntos del resorte nacional, toda vez que, en efecto, no están facultados para hacerlo.

“Viajo a Washington en calidad de alcalde de Medellín, no voy a hablar por el gobierno nacional, sino por nuestra ciudad, nuestra gente, nuestra economía y nuestra seguridad. No es nuestra función intervenir en temas como la certificación o descertificación en la lucha contra las drogas. Esa es una decisión que compete exclusivamente a los gobiernos nacionales de Colombia y de Estados Unidos”, escribió Gutiérrez en su cuenta en X.

“La certificación no nos concierne a nosotros. Ojalá se logre evitar esa descertificación”, afirmó Eder en entrevista con Blu Radio. “Pero más allá de si descertifican a Colombia, necesitamos fortalecer la relación bilateral”, agregó. En ese sentido, dijo que se reunirán con tres congresistas demócratas y tres republicanos para “conversar temas” sobre sus ciudades, y, posteriormente, cada uno desarrollará su agenda.

Pese a ello, en días pasados, Federico Gutiérrez sí dejó entrever que buscaría conversar de temas sobre el país. “Iremos a Washington 🇺🇸 a intentar mitigar el desastre que usted ha generado. Usted eligió estar del lado de Maduro y de los peores criminales. Nosotros estamos del lado de nuestra gente”, escribió durante el fin de semana en respuesta al presidente.

Por lo anterior, la visita cayó mal en el alto gobierno. “Es lamentable que (...) politicen un tema de fundamental importancia para el país priorizando sus agendas de oposición al gobierno por encima del interés nacional”, señaló en un comunicado la Embajada de Colombia en Estados Unidos, en cabeza de Daniel García-Peña.

El presidente Petro también se mostró duramente crítico con la visita, asegurando que “estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara”.

