Embajada de Colombia en EE. UU. señala a alcaldes de priorizar “su agenda de oposición”

El choque entre el gobierno de Gustavo Petro y los cinco alcaldes que viajarán este domingo a Estados Unidos tiene otra tangente después de que el presidente endureciera el tono contra los mandatarios locales. La embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció y defendió el trabajo que ha venido haciendo para mantener la certificación en la lucha antinarcóticos.

Los temores alrededor de la posibilidad de que este componente de la relación bilateral tome otro rumbo han generado movimientos en ambos países. Precisamente en eso es que se sujetan los alcaldes Carlos Fernando Galán (Bogotá),Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena) para viajar Washington y reafirmas la importancia de la colaboración.

A través de un comunicado, la misión diplomática encabezada por Daniel García-Peña calificó de “lamentable” que “desconozcan la labor que se ha adelantado con el fin de informar los avances y resultados de la política de drogas”. La embajada aseguró que “ha venido comunicando permanentemente al gobierno de Estados Unidos y a otros actores e interlocutores relevantes los esfuerzos que se adelantan”.

“Es lamentable que (...) politicen un tema de fundamental importancia para el país priorizando sus agendas de oposición al gobierno por encima del interés nacional”, se lee en la misiva.

Además, reafirma que la embajada “ha liderado visitas de trabajo de altos funcionarios y mandos de la Fuerza Pública colombiana a Washington D. C. con el fin de reforzar actividades de difusión”. Y en todo momento enfatiza en que el presidente es el “jefe de la política exterior por mandato constitucional”.

Horas antes, el mismo presidente había advertido que iniciaría “las acciones que corresponden”, pues los funcionarios públicos deben pedir permiso antes de salir al país. Los planes, en todo caso, no cambiaron para los alcaldes, que reafirmaron su intención de viajar a Washington.

“Iremos a Washington a intentar mitigar el desastre que usted ha generado”, aseguró “Fico”.

El gobierno Petro tampoco se ha quedado atrás. Este mismo viernes, como lo reveló El Espectador, se ordenó que el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Hernando Cubides, y el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, se desplazaran inmediatamente a Estados Unidos.

