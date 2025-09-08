No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Liberar el territorio de las mafias”: Petro por asonada contra soldados en Cauca

72 soldados, incluyendo a tres oficiales, fueron retenidos en medio de una asonada contra el Ejército realizada por, al menos, 600 civiles. 26 de los militares ya fueron liberados.

Redacción Política
08 de septiembre de 2025 - 11:41 a. m.
El presidente Gustavo Petro se refirió a la asonada contra soldados en Cauca, que deja un saldo de, por lo menos, 72 soldados, incluyendo a tres oficiales, de los que 26 ya fueron liberados. El hecho se presentó en la vereda Los Tigres del municipio El Tambo.

En su cuenta en X, el jefe de Estado se refirió a la situación que, según reportes oficiales, habría sido motivada por la amenaza de hombres de las disidencias de las Farc bajo el mando de “Iván Mordisco”. “Cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez más demuestran que se están debilitando”, manifestó el presidente.

Y agregó: “Bombas y acosamiento [SIC] civil contra militares, no serán respondidos matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del presidente”.

En la noche del domingo, el presidente Gustavo Petro también se refirió al tema: “El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de diálogo está lista y es palabra del presidente”.

Por su parte, la Procuraduría exigió la liberación inmediata de los uniformados y pidió “respeto por su integridad y recuerda que la acción del Ejército propende por la seguridad de los colombianos y por eso, sus integrantes deben ser respetados en todos los rincones del país”.

Según fuentes de las Fuerzas Armadas, entre los uniformados retenidos hay tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados profesionales que hacen parte de la Operación Perseo que busca retomar el control de territorio de esta zona del cañón del Micay, que históricamente ha estado bajo el mando de grupos armados ilegales.

La información de las autoridades apunta a que esta sería una acción de integrantes de la estructura criminal Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”.

Por Redacción Política

Leonel Berrio Guzman(5u51g)Hace 50 minutos
Muy bien por el manejo de la situacion, por llegar donde nunca antes habia llegado el estado, por entender la situacion y no matar campesinos, muy bien exelentisimo presidente Petro.
Gladys Benavides(69771)Hace 1 hora
Este desgobierno de Petro le quedó grande el país, todo lo que toca Petro lo vuelve un caos: la seguridad, la economía, la justicia, la salud, las instituciones.
Michael Myers(apgw0)Hace 1 hora
Que bruto !! Póngale cero !!
ART RT(16144)Hace 1 hora
Petro despues de 3 años, Sigue hablando con candidato. Petro desastre Total.
