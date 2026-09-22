Encuentro De la Espriella-Fernández: seguridad y lucha contra las drogas fueron temas clave

El presidente Abelardo de la Espriella recibió a su homóloga, Laura Fernández (Costa Rica) este martes en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla. El encuentro, que es el primero de carácter internacional que lleva a cabo la mandataria desde que entró al cargo, giró en torno a la seguridad de la región y los intereses comunes de los dos países. Tras finalizar la reunión, De la Espriella hizo un balance sobre lo pactado en este encuentro.

"Colombia y Costa Rica comparten principios fundamentales y una visión común sobre la importancia del orden, la justicia, la libertad, el respeto por nuestras instituciones y sobre todo la obligación que tenemos como gobernantes de proteger la vida, honra y bienes de nuestros ciudadanos. Esto se hace combatiendo el crimen", aseguró el jefe de Estado.

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Además, aseguró que bajo la coincidencia de esa premisa, se llevó a cabo a conversación bilateral que, según dice fue "franca, constructiva y orientada a los resultados". "Compartimos una convicción: el narcotráfico y el crimen organizado transnacional no pueden enfrentarse con discursos, se enfrentan con cooperación inteligencia, autoridad y resultados", precisó. Y agregó: "Los criminales no respetan fronteras. Utilizan nuestros mares, nuestros cielos, nuestros territorios, nuestros sistemas financieros. Mueven droga, armas, personas de un país a otro. Y si el crimen organizado trabaja en red, nuestros estados tienen todavía más obligación de trabajar unidos, de manera coordinada".

Recibí en Barranquilla a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en su primera visita al exterior como Jefa de Estado. 🇨🇴🇨🇷



Fue un encuentro entre dos naciones hermanas, unidas por valores, desafíos y el propósito de construir una región más segura, próspera y con mayores… pic.twitter.com/QmPXD0rPJ8 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 22, 2026

En ese sentido, el mandatario dio a conocer que se pactó profundizar la colaboración entre las naciones en materia de seguridad, intercambio de inteligencia e información, cooperación aérea y lucha frontal contra el las drogas y las estructuras criminales. "Colombia está construyendo una visión de seguridad regional, en la que queremos trabajar de manera mancomunada con Costa Rica y otros países aliados para fortalecer el Escudo de las Américas, del que hacemos parte. A través de ese Escudo de las Américas vamos a articular las capacidades de nuestras naciones para proteger al hemisferio del crimen organizado transnacional".

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Perseguir a las organizaciones criminales, desmantelar sus estructuras y "golpear" las finanzas ilegales fueron otros de los puntos que resaltó el jefe de Estado. "Esa batalla requiere, sin duda alguna, cooperación internacional. Hoy encontramos en Costa Rica un aliado inmejorable. En ese sentido, pusimos a consideración de la señora presidente y su delegación las capacidades que Colombia ha desarrollado a través de Cotecmar, particularmente aquellas que pueden contribuir al fortalecimiento de sus capacidades de guardacostas. Colombia tiene el conocimiento, la experiencia y la industria naval que puede compartir toda esa experiencia, toda esa información y todas esas capacidades con nuestro país hermano, con Costa Rica", dijo.

Entre otros de los temas que mencionaron durante la reunión, De la Espriella aseguró que Colombia busca una relación económica "más sólida" con Costa Rica, ya que los países tienen economías que "pueden complementarse". "También abordamos un asunto importante para nuestro país, para los colombianos, la movilidad entre las dos naciones. Le solicité a la señora Presidente estudiar la posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado para nuestros ciudadanos. Hoy Colombia no le exige visado a los costarricenses, pero Costa Rica sí exige visado. Yo entiendo que en otros gobiernos eso era necesario, pero en este, que vamos a compartir información e inteligencia, créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica. No se preocupe". Según el mandatario colombiano, Fernández se comprometió "a revisar este asunto bajo los lineamientos que ella determine y los procedimientos internos".

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