Fundación San José apareció en contrato por COP 36.000 millones en Fondo de Adaptación

Angie Rodríguez es la gerente encargada del Fondo de Adaptación. Carlos Carrillo también ocupó el cargo y denunció irregularidades en el contrato. Foto: Eder Rodríguez

El Fondo de Adaptación pasó de ser una entidad técnica y de nivel medio a una de máxima prioridad para la cúpula del Gobierno y para varias fuerzas políticas interesadas en los billonarios recursos que mueve. Como lo reveló El Espectador, en los últimos meses han aterrizado en esas oficinas cuotas de los partidos de La U y ASI en medio de fuertes ruidos por presunta corrupción en la contratación, alertas que ya están analizando en la Fiscalía, los órganos de control y la misma Casa de Nariño.

Este diario ahondó en esos procesos y...