Fundación San José apareció en contrato por COP 36.000 millones en Fondo de Adaptación

El Espectador accedió a informes reservados que demuestran posibles incumplimientos de esa polémica institución y otras dos empresas que se ganaron el convenio para poner en marcha la reactivación económica de las familias afectadas por inundaciones en La Mojana.

David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
05 de diciembre de 2025 - 11:14 a. m.
El Fondo de Adaptación pasó de ser una entidad técnica y de nivel medio a una de máxima prioridad para la cúpula del Gobierno y para varias fuerzas políticas interesadas en los billonarios recursos que mueve. Como lo reveló El Espectador, en los últimos meses han aterrizado en esas oficinas cuotas de los partidos de La U y ASI en medio de fuertes ruidos por presunta corrupción en la contratación, alertas que ya están analizando en la Fiscalía, los órganos de control y la misma Casa de Nariño.

Este diario ahondó en esos procesos y...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Juan Valderrama Camargo(19901)Hace 10 minutos
Gobierno del cambio.... De ladrones
micorriza(d243q)Hace 34 minutos
Estos artículos sin pruebas y denuncia, no pasan del simple chisme mal intencionado...¿Esto es periodismo o corrupción? Al periodista le pagan por informar, no por crear dudas y sembrar rumores...
Michael Myers(apgw0)Hace 34 minutos
ps, sumando el saqueo de la ungrd y fondo de adaptación, ya van embolatados más de un billón de pesos. La cleptocracia avanza en el país de la "belleza" ..
  • micorriza(d243q)Hace 15 minutos
    Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿generales infiltrados?
Michael Myers(apgw0)Hace 37 minutos
Ya le contaron al borrachiste que su gobierno es de lejos, mucho más corrupto que el de duque ?? O no le quieren decir mientras esté borracho ?? Lo de centros poblados es una travesura comparado con el saqueo de la izquierda cleptócrata dedicada al despilfarro, la mentira y clientelismo. Es evidente que lo que este gobierno "hace" por sus ciudadanos, lo recobra con tasa de usura y lo destina a sus bolsillos. Comprensible, un camarada sin mansión ni abrigos, es del "pueblo"..
  • micorriza(d243q)Hace 16 minutos
    Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿generales infiltrados?
