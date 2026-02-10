Emergencia económica de Petro vuelve a generar debate en medio de crisis por frente frío

El presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros de este lunes, en Montería, Córdoba. Foto: Ovidio González / Presidencia

El consejo de ministros que comenzó después de las 10 p. m. en Montería, Córdoba, se retomará este martes en horas de la mañana. La reunión del presidente Gustavo Petro con sus altos funcionarios contó con la participación del gobernador de ese departamento, Erasmo Zuleta, y estuvo atravesada por pullas a la Corte Constitucional y a las hidroeléctricas.

En medio del frente frío que ha azotado a varias regiones del país, el mandatario ha insistido a la Corte Constitucional levantar la suspensión que se hizo a su emergencia económica e, incluso, ha analizado la posibilidad de decretar una emergencia económica, social y ambiental.

“Le he solicitado a la Corte que levante el decreto que ya existe. No necesitaríamos otro, esa es la discusión jurídica”, aseguró en esa reunión de altos funcionarios. En esa línea, advirtió que el Estado está desfinanciado en unos COP 16 billones que podrían ser esenciales para atender la emergencia y volvió a cargar contra el Congreso por haber votado en contra de su ley de financiamiento.

Desde Montería, Córdoba, durante el Consejo de Ministros, el Presidente @PetroGustavo se refirió a la intensidad histórica de las lluvias en el departamento y a la necesidad de actuar ya para proteger a la población urbana y rural.



“Nunca había llovido tanto en estos días en… pic.twitter.com/XDYwx3EWZc — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 10, 2026

Sus declaraciones sobre lo ocurrido han desatado varias reacciones. En estas horas se conoció que Juan Acevedo Rocha, quien se desempeñó como primer suplente del presidente de la Hidroeléctrica de Urrá S. A., presentó su carta de renuncia. La solicitud de dimisión vino directamente del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y ocurrió después de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenara el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental contra la empresa por una posible implicación en la emergencia por lluvias que atraviesa Córdoba.

De la misma forma, las críticas que ha delineado contra Hidroituango ya recibieron respuesta. Después de decir que las hidroeléctricas tuvieron un papel importante en la emergencia por las lluvias, la empresa calificó esas afirmaciones como “desinformadas” y subrayó que operan “bajo los más altos estándares internacionales en materia de seguridad, así como en el cuidado social y ambiental”.

“Pese a una situación anómala de lluvias, los registros de monitoreo y verificación operacional indican que no se han presentado condiciones de ingreso de caudales que hayan requerido elevar el nivel de alerta de Hidroituango ni activar medidas extraordinarias de comunicación preventiva o de alerta temprana”, aseguró, a su vez, Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Sumado a eso, desde varios sectores han señalado que el mandatario estaría usando el frente frío para sustentar la necesidad de su emergencia económica, declarada en diciembre de 2025. Y, en medio de ese debate, también han criticado que haya aterrizado en Córdoba únicamente este lunes, cuando la situación se ha desarrollado a lo largo de varios días.

Uno: si quiere ser presidente, diferencie entre decreto de desastre y decreto de emergencia,



Dos: el decreto de desastre está vigente y yo no hablé de hacer otro, sino uno de emergencia económica,social y ambiental, que tienen efectos diferentes. En el primero no se pueden… https://t.co/J4afmKu683 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 9, 2026

Precisamente en ese consejo de ministros que se desarrolló este lunes, se esperaba que participaran alcaldes de los municipios afectados en Córdoba. Si bien estuvo el gobernador Zuleta, los mandatarios locales estuvieron a la espera de poder ingresar al salón en el que se reunieron los altos funcionarios del Gobierno hasta después de la una de la mañana y varias críticas se hicieron al Ejecutivo por eso mismo. El equipo del jefe de Estado respondió y señaló que tuvieron en todo momento una sala de juntas a su disposición.

Ellos tenían una sala de juntas con todas las comodidades a unos pasos del salón, personalmente pedí les llevaran alimentos, ya que tomaran la decisión de salir del recinto y tomar una foto en el piso, me parece grave para decir que se les trató mal cuando no fue así. https://t.co/0k4v4KagyY — Andrés Hernández Ramírez (@AndresCamiloHR) February 10, 2026

En la agenda del presidente, se espera que esa discusión se retome este martes a las 10 a. m. Por el momento, lo único que se sabe de una nueva declaratoria de emergencia es que será en 22 departamentos, según lo anunció el ministro del Interior, Armando Benedetti.

