Mundo político reacciona a solicitud de imputación de la Fiscalía a Roa: “Debe renunciar”

Este lunes, la Fiscalía radicó dos solicitudes de imputación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, una por el delito de violación de topes electorales y otra por tráfico de influencias. Quien fue el gerente de la campaña con la que el presidente Gustavo Petro pudo ascender al poder en 2022 es hoy el centro de debate en el mundo político.

Aunque los abogados de Roa han dicho que la defensa “no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación por parte de los fiscales” y que continúa “plenamente comprometida con la demostración de la inexistencia de irregularidad alguna en la actuación del ingeniero”; desde que se conoció la noticia, las reacciones desde varias orillas ideológicas se han dado a conocer.

“Tal como ha sido constante a lo largo de su vida personal y profesional, el ingeniero Ricardo Roa respeta las instituciones y acata sus decisiones. De igual manera, ha estado y continuará en plena disposición de atender cualquier requerimiento que formulen las autoridades, los cuales han sido atendidos de manera oportuna y sin dilación alguna; conducta que se mantendrá durante todo el desarrollo del proceso”, se lee en el comunicado de los abogados del presidente de la petrolera estatal.

Desde el mundo político, el exministro y candidato presidencial de En Marcha, Juan Fernando Cristo, calificó de “graves” los hechos. Y agregó que, “sin afectar la presunción de inocencia” de Roa, consideraba que “su permanencia en Ecopetrol es dañina para la empresa, es insostenible, afecta el buen nombre”.

Por el bien de @ECOPETROL_SA, Ricardo Roa debe renunciar. pic.twitter.com/ghc7mge9vC — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) February 9, 2026

“Afecta la administración y afecta a los trabajadores y a todos los colombianos. El presidente de Ecopetrol debe renunciar para preservar nuestro principal patrimonio”, dijo.

En el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal se fue por la misma línea. Y la candidata presidencial, Paloma Valencia, aseguró que el presidente Gustavo “Petro está mal de Gobierno y pésimo de asesores”. Además, mencionó a la exfuncionaria del Ministerio del Interior Juliana Guerrero y a la embajadora Laura Sarabia, quienes también están en bajo la lupa y en medio de indagaciones judiciales.

La fiscalía pidió imputar a la asesora consentida de Petro, Juilana Guerrero, por sus títulos falsos. El escándalo se suma al de Ricardo Roa por volarse los topes de campaña y a la acusación a Laura Sarabia por el presunto robo a la salud. Colombianos, es momento de escoger… pic.twitter.com/vYqtPFFyyM — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 9, 2026

Varios partidos también se pronunciaron. Desde Oxígeno, de Ingrid Betancourt, se solicitó la remoción de Roa de Ecopetrol. A través de una carta, sustentan su petición en “solicitar el cumplimiento efectivo de las normas estatutarias, de buen gobierno corporativo y de ética empresarial, que rigen a la sociedad, particularmente aquellas relacionadas con la designación, evaluación y remoción del presidente de Ecopetrol”.

Por el momento, el presidente de la petrolera se mantendrá en su cargo. El mandatario no se ha pronunciado al respecto y desde la junta directiva tampoco ha habido pronunciamiento.

