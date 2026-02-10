Logo El Espectador
Mundo político reacciona a solicitud de imputación de la Fiscalía a Roa: “Debe renunciar”

Después de que el ente investigador radicara dos solicitudes de audiencias para imputarle cargos al presidente de Ecopetrol, congresistas y candidatos a las elecciones se pronunciaron. Piden su dimisión de la petrolera estatal e insisten en el daño reputacional que podría generar.

Redacción Política
10 de febrero de 2026 - 12:58 p. m.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue gerente de la campaña Petro presidente en 2022.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, fue gerente de la campaña Petro presidente en 2022.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Este lunes, la Fiscalía radicó dos solicitudes de imputación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, una por el delito de violación de topes electorales y otra por tráfico de influencias. Quien fue el gerente de la campaña con la que el presidente Gustavo Petro pudo ascender al poder en 2022 es hoy el centro de debate en el mundo político.

Aunque los abogados de Roa han dicho que la defensa “no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación por parte de los fiscales” y que continúa “plenamente comprometida con la demostración de la inexistencia de irregularidad alguna en la actuación del ingeniero”; desde que se conoció la noticia, las reacciones desde varias orillas ideológicas se han dado a conocer.

Miguel Uribe, Claudia López y Roy Barreras: estas son las últimas movidas electorales

“Tal como ha sido constante a lo largo de su vida personal y profesional, el ingeniero Ricardo Roa respeta las instituciones y acata sus decisiones. De igual manera, ha estado y continuará en plena disposición de atender cualquier requerimiento que formulen las autoridades, los cuales han sido atendidos de manera oportuna y sin dilación alguna; conducta que se mantendrá durante todo el desarrollo del proceso”, se lee en el comunicado de los abogados del presidente de la petrolera estatal.

Desde el mundo político, el exministro y candidato presidencial de En Marcha, Juan Fernando Cristo, calificó de “graves” los hechos. Y agregó que, “sin afectar la presunción de inocencia” de Roa, consideraba que “su permanencia en Ecopetrol es dañina para la empresa, es insostenible, afecta el buen nombre”.

“Afecta la administración y afecta a los trabajadores y a todos los colombianos. El presidente de Ecopetrol debe renunciar para preservar nuestro principal patrimonio”, dijo.

En el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal se fue por la misma línea. Y la candidata presidencial, Paloma Valencia, aseguró que el presidente Gustavo “Petro está mal de Gobierno y pésimo de asesores”. Además, mencionó a la exfuncionaria del Ministerio del Interior Juliana Guerrero y a la embajadora Laura Sarabia, quienes también están en bajo la lupa y en medio de indagaciones judiciales.

Le puede interesar: Emergencia económica por inundaciones será en 22 departamentos: Armando Benedetti

Varios partidos también se pronunciaron. Desde Oxígeno, de Ingrid Betancourt, se solicitó la remoción de Roa de Ecopetrol. A través de una carta, sustentan su petición en “solicitar el cumplimiento efectivo de las normas estatutarias, de buen gobierno corporativo y de ética empresarial, que rigen a la sociedad, particularmente aquellas relacionadas con la designación, evaluación y remoción del presidente de Ecopetrol”.

Por el momento, el presidente de la petrolera se mantendrá en su cargo. El mandatario no se ha pronunciado al respecto y desde la junta directiva tampoco ha habido pronunciamiento.

Por Redacción Política

Guillermo(n5sqs)Hace 8 minutos
Ricardo Roa debió renunciar hace mucho. Su permanencia pone otro manto de duda adicional sobre el apoyo presidencial a personajes corruptos (Carlos Ramón González, Benedetti, Holman Morris, Juan Sebastián Montoya, Bonilla, Velasco, Olmedo López y Sneyder Pinilla, entre otros). Esa es la lamentable caricatura en que se convirtió el Petrismo, que no es Progresismo. Engañados fuimos.
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 25 minutos
Sinvergüenza de la peor calaña; por no decirle el apelativo que de verdad merece. Este remedo de gobierno resultó igual de corrupto al del gran infame, posible genocida, y al de su secuaz Duque, que de duque no tiene nada.
