Alcaldes de ciudades capitales se preparan para cambio de gobierno tras cumbre de seguridad

Federico Gutiérrez, Carlos Fernando Galán y Alejandro Eder. Foto: Archivo Particular

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Los alcaldes de las ciudades capitales se preparan para el cambio de gobierno. A menos de 48 horas de que se posesione Abelardo de la Espriella, ya se llevó a cabo una cumbre de seguridad entrante con la administración entrante, y se preparan las sedes alternas de la Presidencia en Cali y Barranquilla.

“La seguridad de las ciudades y de las regiones debe ser una prioridad nacional. Hoy, en la Primera Cumbre de Seguridad convocada en Barranquilla por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dimos un paso importante para fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y los territorios”, dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali. Y agregó: “Durante mucho tiempo hemos insistido en la necesidad de una mayor articulación para enfrentar los desafíos en materia de seguridad, y hoy encontramos la voluntad de trabajar juntos para lograrlo. Estamos listos para fortalecer la seguridad urbana, avanzar en la protección de las zonas rurales y mejorar la coordinación entre la Nación y nuestra ciudad”.

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Además, anunció que se destinará la casa de la cultura de Cali (antiguo FES) para hacer la sede alterna de la Presidencia.

Por otro lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo: “Junto a varios alcaldes de distintas ciudades del país, acompañamos al presidente electo Abelardo de la Espriella en la Cumbre de Seguridad Urbana en Barranquilla. Hablamos sobre estrategias para garantizar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los colombianos. Pronto cesará la horrible noche”.

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En esta misma línea, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, dijo: “Todos los alcaldes que estuvimos en el encuentro agradecimos la voluntad política demostrada por el presidente electo de luchar de manera articulada contra la delincuencia, y coincidimos en esa urgencia, dado el deterioro de la seguridad en todo el país durante el gobierno que termina”. Y agregó: “Por su parte, el presidente electo reconoció los avances que hemos logrado para contener la expansión del crimen en Bogotá y reiteró su compromiso por aumentar las capacidades y el pie de fuerza en las ciudades, avanzar en una legislación especial que nos permita tener mejores herramientas para derrotar el crimen, y trabajar siempre en llave con Bogotá para castigar de manera efectiva a los delincuentes”.

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En ese sentido, desde Barranquilla, donde ya se construye la sede alterna de la Presidencia, Alejandro Char aseguró: “¡Tener la sede permanente de la Subdirección General de Policía fortalecerá la seguridad de Barranquilla y de Colombia! Hoy participamos en la Cumbre de Seguridad Urbana junto con nuestro presidente electo y los alcaldes de las ciudades capitales del país para unir esfuerzos y construir soluciones frente a los desafíos de seguridad que enfrentan nuestras regiones. Además, la decisión de establecer en Barranquilla la sede permanente de la Subdirección General de la Policía Nacional fortalece el trabajo conjunto por la seguridad de nuestra ciudad y de toda Colombia".

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