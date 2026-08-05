Posesión de De la Espriella: ¿cómo va la logística para las delegaciones internacionales?

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesionará en Cali este 7 de agosto. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Nueve jefes de Estado, tres vicepresidentes, 12 cancilleres y cuatro organizaciones internacionales han confirmado su asistencia a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, este 7 de agosto. Pero en medio de los preparativos para el evento que se realizará en Cali, hay algunas dudas sobre la participación de otras delegaciones que desde ya están prendiendo alertas.

Un memorando interno de la Cancillería, con fecha del 3 de agosto, puso los ojos sobre las posibles “implicaciones políticas” que habría para la diplomacia con al menos cinco países en torno al evento. Mientras desde el Ministerio de Exteriores señalan que estos Estados no han recibido “comunicación oficial” sobre su participación el próximo 7 de agosto, el equipo del mandatario entrante aseguró que se debe a un error del gobierno saliente.

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En un documento de dos páginas, la directora de Europa de la Cancillería, Patricia Cortés Ortiz, señala que su dirección ha recibido “consultas escritas y telefónicas de los jefes de misión no residentes de Ucrania, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y Armenia”, quienes solicitaron respuestas sobre su participación en el acto de la posesión. De acuerdo con la carta, tanto ellos como los de Estonia, Georgia, Chipre, Malta, San Marino y Serbia “han presentado sus respectivas cartas credenciales ante el Gobierno nacional y se encuentran debidamente acreditados”.

“Estimamos que la ausencia de una invitación o, en su defecto, de una comunicación oficial sobre su participación podría ser interpretada por dichos Estados como una señal con implicaciones política y generar inquietudes que podrían incidir negativamente en el desarrollo de las relaciones bilaterales”, se lee en la comunicación revelada por Noticias RCN. Además, varios de ellos podrían tener incidencia “en procesos de decisión de interés para la política exterior colombiana, entre ellos, aquellos relacionados con el régimen de exención de la visa Schengen”.

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El Espectador contactó a Rodrigo Pinzón, director de Protocolo del gobierno entrante y quien tiene asignadas las funciones de ser el interlocutor con el Ejecutivo actual, para conocer su versión. De acuerdo con el funcionario, son cerca de 29 países los que no recibieron invitación y la razón que cita es que estos Estados “no han presentado cartas credenciales ante el Gobierno”. Es decir, “ni el presidente Gustavo Petro ni la canciller Rosa Villavicencio los recibieron y llevan, en algunos casos, más de dos años esperando”.

En un listado que recopiló el mismo equipo de De la Espriella, todos los países mencionados en el memorando sí aparecen como debidamente acreditados ante el Gobierno y, según dijo, sí están invitados. Por el contrario, los embajadores concurrentes de Camerún, Trinidad y Tobago, Eswatini, Uganda, Botswana, Senegal, Djibouti, Siria, Pakistán, Namibia, Mozambique, Malasia, Albania, Etiopía, Islandia, Bangladesh, Sri Lanka, Barbados, Grecia, Maldivas, Bulgaria, Azerbaiyán, Omán, Zambia, Camboya, Singapur, Ghana, Burundi y Vietnam son los que todavía faltan por presentar cartas credenciales.

“Según la Convención de Viena y según los protocolos internacionales, los países que no han presentado cartas credenciales no pueden presentarse a un evento donde está el presidente porque todavía no han presentado cartas credenciales ante su país. No es que no los queramos invitar”, aseguró.

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¿Cuáles delegaciones han confirmado su participación?

Hasta el momento, están confirmados nueve jefes de Estado: el rey Felipe VI (España), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Gilmar Pisas (Curazao y en representación de Países Bajos), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras). Los vicepresidentes Félix Ulloa (El Salvador), Karin Herrera (Guatemala) y Luis Galarreta (Perú) también estarán presentes.

A ellos se suman los cancilleres de España, Argentina, Ecuador, Panamá, Chile, Honduras, Israel, Suecia, Brasil, Marruecos, Uruguay y Portugal. También delegaciones de alto nivel como un expresidente de Alemania, el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, la viceministra para América Latina y el Caribe de México, la viceministra de Italia, el nuncio apostólico en Ecuador de la Santa Sede y un miembro de la Asamblea Nacional de Corea.

Además, se espera que estén presentes el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados; el secretario general del Parlamento Andino, Eduardo Chiliquinga Mazón; la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón; y el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand.

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