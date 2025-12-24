Se desató polémica por zonas para concentrar al Clan del Golfo por cuenta de la “paz total”

El Gobierno del presidente Gustavo Petro llevó a cabo su primera ronda de negociación con el Clan del Golfo en Catar, entre el 14 y el 18 de septiembre. Ahora, en diciembre, se decretaron las zonas de ubicación para esa narcobanda. Foto: Presidencia y Oficina del Consejero Comisionado de Paz

Luego de que se confirmara que el Gobierno del presidente Gustavo Petro autorizó zonas de ubicación para concentrar al Clan del Golfo de cara a las negociaciones que se adelanten en la llamada paz total, se comenzó a generar varias reacciones por poner en marcha un proceso de esa naturaleza con actores armados ligados al narcotráfico en pleno año electoral.

La resolución que da vida jurídica a las llamadas zonas de ubicación temporal con el segundo grupo narcotraficante más grande del país —el primero es el ELN y también ha tenido pista en la estancada paz total— se firmó el 22 de diciembre y ahí se estableció que esos espacios estarán en Córdoba y Chocó.

La vigencia de esas zonas, donde además no se podrán ejecutar las órdenes de captura y extradición que estén vigente, irá hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto indique que los ilegales del Clan podrán estar en ellas durante las jornadas electorales (8 de marzo, 31 de mayo y 21 de junio) e incluso en medio de la posesión del nuevo Congreso (20 de julio) y el cambio de mando presidencial (7 de agosto).

Precisamente, es por esas coincidencias en fechas que desde la oposición, en especial en sectores de oposición, se ha advertido que lo que verdaderamente está detrás de darle esas zonas a la narcbonada del Clan es, supuestamente, presionar en las citas a urnas a las poblaciones.

El candidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, advirtió que, a su juicio, es “increíble que el Gobierno insista en ‘zonas de ubicación temporal’ para el Clan del Golfo: santuarios para narcotraficantes. Lo advertimos y hoy se confirma: esto es gravísimo. El Gobierno sigue cediendo ante los delincuentes, mientras ellos actúan con total tranquilidad, respaldados por las decisiones del presidente Petro. Las comunidades no aguantan un Caguán 2.0. Colombia necesita autoridad y justicia, no concesiones al crimen”.

En una vía similar se expresó la candidata por firmas Vicky Dávila, quien aseguró que “mientras Petro acabó la ayuda a Colfuturo para que los estudiantes puedan ir becados al exterior a seguir preparándose, al Clan del Golfo decidió darle ‘zonas especiales’, a cambio de nada. Premio a los bandidos y garrote al colombiano decente, esforzado y talentoso. Eso es todo lo que representa Iván Cepeda, por eso no puede ser presidente”.

En todo caso, el presidente Gustavo Petro defendió la medida y dijo, en medio de la alocución q de este 23 de diciembre, que esas zonas son necesarias para lograr el fin de las confrontaciones, aunque no resolvió las dudas en torno a que se den precisamente en época electoral.

“El objetivo con estas cinco zonas, que cubren el sur y el norte del país, y el Catatumbo, es dar unos primeros pasos sólidos a lo que va a ser la desnarcotización de Colombia”, enfatizó el jefe de Estado.

El Clan del Golfo, al igual que el ELN, las disidencias de las FARC y la Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez —todas bandas narcotraficantes y con diversos niveles de operatividad en la Venezuela del régimen de Nicolás Maduro—, están en las listas de grupos terroristas de Estados Unidos, lo que demuestra que la Casa Blanca no respalda los procesos que se dan durante la actual administración. De hecho, por cuenta de ellos, es que el presidente Petro está en la llamada lista Clinton.

En todo este marco también se pronunciaron los gobernadores de Córdoba, Erasmo Zuleta, y de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quienes le pidieron al Gobierno que aclare lo que está de fondo de estos procesos.

“Veo con mucha preocupación que el Gobierno Nacional saca un decreto, estableciendo un diálogo con el Clan del Golfo en Córdoba, sin hablar con el gobernador y sin hablar con la sociedad civil. (…) Esto no es tierra de nadie”, preciso Zuleta. “Claro que los chocoanos queremos una solución, y claro que queremos una salida negociada al conflicto, porque quien vive la guerra no quiere otra cosa, no le da otra cosa que salir de ella”, añadió Córdoba. Los dos dialogaron con W Radio.

Lo cierto es que las negociaciones bajo la chapa de la paz total se mantienen y hay expectativa por cómo se desarrollará el proceso electoral en las regiones donde estas bandas de narcos tiene injerencia y cómo será el trato con la población civil que colinde con las zonas en las que el Clan se comenzará a concentrar.

