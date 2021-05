Gaviria deja en libertad a liberales para votar moción de censura a Molano

Sin embargo, el director del trapo rojo sentó su postura con relación al ministro de Defensa y dijo que “yo no me tomo esa foto”, refiriéndose a que votaría para censurarlo.

El partido que faltaba por sentar posición con relación a la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, era el Liberal que, a diferencia de Cambio Radical, la U, Conservador y Centro Democrático, no llegó a un consenso de si votarla o no. Por eso, el director de la colectividad, César Gaviria, les dio vía libre a los congresistas rojos para que tomen individualmente la decisión. Eso sí, dejó clara su posición al respecto.

“En esa ciudad (Cali) donde se dejó avanzar la anarquía de una manera desbordada. ¿Dónde estaba el señor ministro de Defensa para cambiar los mandos en vez de hacerse el de la vista gorda? ¿Es ese su coraje? ¿No será que él tiene parte de la responsabilidad política de lo que ocurrió en Cali?”, esbozó al principio de lo que sería su postura con relación a la moción de censura.

Le criticó a Molano que no haya rechazado al actuar de civiles que dispararon a la minga indígena y de no tomar cartas en el asunto con la escalada de violencia en Cali, situación que se produjo también por culpa del comandante de la Policía en Cali, según escribió.

“El señor minsitro se empecinó en decir que la vida del presidente estaba en peligro para impedir su viaje. Él es el responsable de la tal prudencia, de la visita de nuestro Batman presidente a Cali (que viajó a la media noche a presidir un consejo de seguridad), cuando la ciudad sin excepción de colores políticos pedía la presencia del señor presidente. Él, mientras tanto, aún no entendía que había que separar a los marchantes pacíficos de los terroristas”, insistió en los señalamientos, reparando en que un ministro no puede decir que se le malinterpretó y lo que contaba eran sus intenciones.

Siguió: “He estado preocupado y lo he dicho públicamente varias veces las peligrosas declaraciones de mindefensa son tan equívocas que hasta hace poco recogió sus desafortunadas expresiones de equiparar marchantes con terroristas. Hace pocos días aclaró que no estuvo en sus intenciones generar políticas fundamentadas en el uso de la fuerza. Pero las instrucciones que dio no se pueden medir por sus intenciones sino por sus consecuencias”.

Cuestionó el por qué aún no se han levantado los bloqueos. “¿Será que en el Gobierno hay algún asesor oponiéndose? ¿Por qué tanta indiferencia frente a los bloqueos de Cali? ¿Ya enviarían comida para calmar el hambre que hay en Buenaventura? ¿No les importan las gravísimas consecuencias de lo que ocurre con el puerto por el gigantesco daño que se le está haciendo al aparato productivo? Creo que los organizadores del paro no tienen la capacidad de levantar los bloqueos”.

Por ello, informó que no hay decisión en bancada, pero que “cada uno de nuestros parlamentarios debe pensar en qué le conviene a nuestro país. El evidente fracaso en la política de seguridad de nuestra nación habla por sí mismo. Yo le pido a la bancada que al decidir sobre la moción de censura piense en los valores que son inherente al Partido Liberal”.

A los senadores y representantes sí les pidió insistir en la anuencia del Gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que viaje al país a documentar los casos de violación de DD.HH. “Quienes creen que impedir el ingreso les va a garantizar impunidad se equivocan. Seguramente el Gobierno, el ministro de Defensa y la canciller creen que la manera que se logre la impunidad que están buscando es enfrentarlas y no dejarlas investigar. Se equivocan. Averigüen cómo les ha ido a todas las dictaduras, gobiernos militares y autoritarios a lo ancho del globo”, continuó en su disertación.

De continuar en esa línea, previó que “esas instituciones se van a quedar solo con las versiones de quienes los acusen. No olviden que también pueden ir a la Corte Penal Internacional. ¿Si será que, a nuestros militares, por ejemplo, les conviene esa política? No lo creo. Estamos actuando como la Venezuela que tanto criticó el presidente Duque y el Centro Democrático”.

Criticó, a su vez, a quienes le han echado la culpa al proceso de paz la situación actual del país: “Falta que le echen la culpa a los demócratas y al presidente Biden”, dijo, además de mencionar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Lo que más me duele es que tienen que aceptar el chantaje, echarle la culpa de los muertos en Colombia al proceso de paz y al Consejo de Seguridad”, apuntó, asegurando que el Gobierno está haciendo cambio de votos para defender a Molano de la censura.

En la carta de Gaviria a los parlamentarios no solo se refirió a Molano, sino que criticó, de igual forma, al exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y a la actual canciller, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.