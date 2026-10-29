“Generó una división política que aún está presente”: Santos sobre Acuerdo de Paz

El expresidente Juan Manuel Santos inició una gira internacional en el marco de los 10 años del Acuerdo de Paz, donde ha compartido su experiencia como jefe de Estado durante la negociación y la firma con las antiguas Farc con expertos en justicia transicional, diplomacia y derechos humanos. Entre sus paradas están el Reino Unido, España y Sudáfrica.

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Su última participación fue el miércoles 28 de octubre, en el evento Making Peace Last: Lessons from Colombia and Northern Ireland, organizado por Chatham House, que examinó cómo fortalecer los acuerdos de paz y evitar el resurgimiento de la violencia, a partir de las experiencias de Colombia e Irlanda del Norte.

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El exmandatario se refirió a los retos que tuvo durante su presidencia para implementar el acuerdo, lo que significa este para la historia de Colombia y la necesidad de entenderlo para solucionar los problemas actuales que atraviesa el país. De hecho, envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella al señalar que: “tenemos un gran desafío con el nuevo gobierno de Colombia, de tratar de convencerlos de algo que es muy real: la solución a muchos de los problemas que tiene hoy Colombia está en el Acuerdo de Paz y su implementación”.

Mencionó que en la actualidad, este proceso “generó una división política que aún está presente hoy en el país”. Recordó que tras participar en la renegociación, los líderes del voto por el No pusieron sobre la mesa 60 propuestas de ajuste, y 58 fueron aceptadas. Prácticamente todos los ajustes fueron aceptados. Y que, a pesar de este intento de conciliación con la orilla que dirigía el también expresidente Álvaro Uribe Vélez, al final “siguieron yendo en contra del Acuerdo”.

AME3129. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/07/2026.- El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos (i), habla con la directora de Aristegui Noticias, Carmen Aristegui, durante la charla ‘Una segunda oportunidad sobre la tierra‘ este domingo, en el marco del Festival Gabo de Periodismo en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Foto: EFE - Carlos Ortega

A su vez, mencionó que durante mucho tiempo intentó entender este hecho, y llegó a la conclusión de que se debió a “la política. Están dispuestos a sacrificar vidas para mantener un poco de poder. Y eso es algo que está pasando en todo el mundo”. Pues cree que estas situaciones se viven en la actualidad en las guerras de Medio Oriente o Rusia, donde en sus palabras, “la política se opone al propósito mayor de tener paz”.

“Diez años después de firmar el Acuerdo de Paz, seguimos tratando de convencer a las personas que están siendo manipuladas por algunas otras personas que dicen que el proceso fue un fracaso”, agregó al final de su intervención el expresidente Santos.

En el evento también estuvieron presentes Sergio Jaramillo, ex alto comisionado para la Paz de Colombia; Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Jonathan Powell, asesor de Seguridad Nacional del primer ministro británico y uno de los asesores internacionales de Santos durante el proceso de paz colombiano; Mary Robinson, expresidenta de Irlanda; y Josefina Echavarría Álvarez, directora de Peace Accords Matrix de la Universidad de Notre Dame.

Las charlas del exjefe de Estado llegan también en un momento donde el gobierno de Abelardo de la Espriella ha reducido, en su mayoría, los recursos para las instituciones destinadas a la implementación de los acuerdos con las Farc. Además, ha solicitado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas retirar el punto uno, que corresponde a la Reforma Rural Integral, de las tareas de la Misión de Verificación en Colombia.

"Vemos con alarma la falta de voluntad para implementar lo pactado", señaló Santos en una intervención hace algunas semanas, en la que criticó la reducción de los montos destinados a la implementación. Y agregó que "cumplir o no cumplir el Acuerdo no debería ser un debate en este momento. Pero la polarización (…) ha llevado a esa discusión".

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