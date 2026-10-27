Expresidente Santos defiende el Acuerdo de Paz en el exterior durante su décimo aniversario

Las charlas del exjefe de Estado llegan también en un momento donde el gobierno de Abelardo de la Espriella ha reducido, en su mayoría, los recursos para las instituciones destinadas a la implementación de los acuerdos con las Farc. Además, ha solicitado al Consejo…

El expresidente Juan Manuel Santos inició una gira internacional en el marco de los 10 años del Acuerdo de Paz. Compartirá su experiencia como jefe de Estado durante la negociación y la firma con las antiguas Farc con expertos en justicia transicional, diplomacia y derechos humanos.

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Las charlas del exjefe de Estado llegan también en un momento donde el gobierno de Abelardo de la Espriella ha reducido, en su mayoría, los recursos para las instituciones destinadas a la implementación de los acuerdos con las Farc. Además, ha solicitado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas retirar el punto uno, que corresponde a la Reforma Rural Integral, de las tareas de la Misión de Verificación en Colombia.

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"Vemos con alarma la falta de voluntad para implementar lo pactado", señaló Santos en una intervención hace algunas semanas, en la que criticó la reducción de los montos destinados a la implementación. Y agregó que "cumplir o no cumplir el Acuerdo no debería ser un debate en este momento. Pero la polarización (…) ha llevado a esa discusión".

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Su agenda comenzó el pasado viernes y seguirá el miércoles 28 de octubre con un diálogo entre las experiencias de paz en Colombia y en Irlanda de Norte. Desde allí, estará en un foro con Sergio Jaramillo, quien fungió como alto comisionado para la Paz de Colombia, y Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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En el primer evento, realizado en Londres por el Bar Council (organización que representa a los abogados litigantes en Reino Unido), el exmandatario habló de los aprendizajes del proceso en relación con los retos de las negociaciones en Ucrania y “los desafíos de conciliar la justicia con la búsqueda de una paz sostenible”.

La Jurisdicción también ha sido objeto de múltiples críticas por parte del Ejecutivo y de la bancada gobiernista en el Congreso. Incluso, el Legislativo aprobó una reducción del 14 % en sus recursos para 2027 frente a lo asignado en 2026. Es decir, el tribunal de paz transicional contará con COP 651.803 millones para el próximo año, COP 92.856 millones menos que 2026.

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Desde esas mismas filas, la senadora María Clara Posada (Centro Democrático) cuestionó públicamente a la magistrada por una diligencia realizada en 2019 con Rodrigo Londoño, conocido anteriormente como alias "Timochenko". La congresista criticó la idoneidad de los procesos y el comportamiento de la togada frente al compareciente de las antiguas Farc.

La JEP, por su parte, ha denunciado una “campaña de desprestigio” en redes sociales contra la magistrada Lemaitre. De acuerdo con el tribunal, se han difundido videos “fragmentados y manipulados” de diligencias judiciales contra exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc.

La agenda del expresidente sigue, ese mismo miércoles, en el conversatorio Lessons Learnt and the Way Ahead, en la Cámara de los Comunes de Inglaterra. Este espacio contará con la participación de grupos parlamentarios británicos dedicados a los derechos humanos, América Latina y la Unión Interparlamentaria. Luego, Santos compartirá un foro en Barcelona con Shlomo Ben-Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel y asesor internacional del expresidente durante las negociaciones de paz.

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La gira internacional del exjefe de Estado terminará el próximo 6 de noviembre en Sudáfrica con su ponencia en la 24.ª Nelson Mandela Annual Lecture y su participación en la conferencia de One Young World, dedicada exclusivamente al aniversario del Acuerdo, en charla con Kate Robertson, cofundadora y directora ejecutiva de la organización.

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