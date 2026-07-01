“Se emitió directiva para definir la metodología del empalme”: Ávila respondió a Restrepo

Ministro de Hacienda y coordinador del equipo de transición del Gobierno saliente, Germán Ávila. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien es el delegado para llevar a cabo el empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella, respondió a la carta del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo donde pedía al jefe de Estado dar inicio oficial al proceso.

“Quiero manifestarle que esa disposición encuentra plena correspondencia en el compromiso del Gobierno nacional de adelantar una transición ordenada, transparente, responsable y respetuosa de la institucionalidad democrática”, aseguró Ávila. Y agregó: “Los procesos de relevo presidencial son una expresión de la fortaleza de nuestras instituciones y una oportunidad para demostrar que el Estado colombiano está por encima de las diferentes políticas y actúa siempre en función del interés general”.

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Además, Ávila dio a conocer que con ese propósito ya se expidió una directiva presidencial en la cuál se “definieron la metodología, los órganos de coordinación y las reglas que orientarán el proceso de empalme entre ambos gobiernos, procurando que la entrega de la administración se realice con rigor técnico amplia publicidad y pleno respeto por el orden constitucional”.

En esta misma línea, el ministro reiteró la disposición por llevar e empalme con tranquilidad y respeto. “Estoy convencido de que este será el inicio de un trabajo conjunto caracterizado por el respeto institucional, la buena fe y la cooperación entre los equipos designados. El propósito común debe ser que el país tenga la certeza de que la transición se desarrollará con transparencia, organización y responsabilidad”, precisó.

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Por último, confirmó la cita que se llevará a cabo el jueves 2 de julio, a la que asistirán él y el vicepresidente Restrepo. Y dijo: “Este encuentro permitirá instalar formalmente el proceso, definir los canales oficiales de comunicación coma acordar la metodología de trabajo y establecer el cronograma que orientará las actividades de los equipos técnicos de ambas partes”.

Estas declaraciones llegaron como respuesta al pronunciamiento de Restrepo, donde, por orden directa del presidente electo, Abelardo de la Espriella, le solicitó de manera oficial al actual mandatario el inicio del proceso.

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“He solicitado formalmente al presidente saliente, Gustavo Petro, la instalación inmediata del proceso de empalme y transición presidencial. Hemos pedido un empalme ordenado, auditado, verificable y público, que permita conocer la verdad institucional del Estado, identificar los asuntos urgentes y garantizar una transición responsable de cara al país”, precisó Restrepo.

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