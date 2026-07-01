Se posesionan legisladores ad portas de que inicie el nuevo Congreso: trabajarán 19 días

Congreso de la República. Foto: EFE - Carlos Ortega

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19 es el número de días que trabajaran los congresistas que se posesionaron este 1° de julio, pues exactamente después de ese tiempo entra en funcionamiento el nuevo Congreso que fue elegido para legislar durante los próximo cuatro años.

La llegada de estas nuevas personalidades a tan poco de tener que salir se debe a la masiva ola de renuncias efectuadas desde hace unas semanas en el Legislativo, pues las plazas de aquellos que se fueron están siendo llenadas nuevamente por las diferentes colectividades.

Es aquí donde entran varios nombres, entre ellos el de el exmagistrado César Lorduy, quien asumió como senador de Cambio Radical en remplazo de Édgar Díaz. “Honor se tiene y se siente volver como Senador al Congreso de la República de Colombia”, dijo tras posesionarse.

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Este miércoles hay nuevas fichas que se suman a esta dinámica. En la Cámara de Representantes asumieron: Sol María Liñán Pana por el partido Colombia Justa Libres, en reemplazo del representante, Carlos Felipe Quintero; Rodrigo Ardila Vargas por el Partido Liberal en reemplazo del representante, Julián Peinado; Eduardo Andrés Zúñiga por Cambio Radical, en reemplazo del representante Bayardo Betancourt y Reinaldo Velásquez Ramírez por el Partido Liberal, en reemplazo del representante, Carlos Ardila.

Lo cierto es que estos días previos a la posesión del nuevo Congreso no suelen tener mayores eventualidades, pues además, los congresistas actuales suspendieron labores desde el pasado 20 de junio. No obstante, por protocolo, estos puestos no pueden quedar vacíos y esa es la razón detrás de las nuevas y efímeras caras que entran al Congreso.

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Por su parte, el nuevo Legislativo se posesionará el 20 de julio y con él cambiará el tablero político que suma varias curules para un oficialismo que pasa a ser oposición.

¿A que se enfrenta el presidente electo Abelardo de la Espriella con este nuevo Congreso?

Abelardo de la Espriella, está en la tarea de lograr mayorías en el Congreso para iniciar su mandato desde el 7 de agosto. Una vez llegue a la Casa de Nariño para asumir el cargo presidencial en reemplazo de Gustavo Petro se enfrentará a un complejo panorama en materia de gobernabilidad.

En el papel, cuenta con cuatro senadores —a falta de los escrutinios legislativos finales— que hacen parte del partido Salvación Nacional, que lo avaló para la campaña presidencial. Si bien hay varios partidos que lo apoyaron durante su candidatura, no todos los apoyos se han concretado para este periodo legislativo.

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Oficialmente De la Espriella ya cuenta con el apoyo del Centro Democrático y de Cambio Radical. Además, se espera que más pronto que tarde a ellos se le sumen el Partido Conservador, el Partido de la U, el Mira y Colombia Justa Libres.

Por su parte, desde la otra orilla el Pacto Histórico ya se declaró como bancada de oposición, mientras que la Alianza Verde no da cuenta todavía de si seguirá los pasos del partido del oficialismo o si de declarará en independencia, algo que ha empezado a causar quiebres a nivel interno, pues un bloque buscaría la independencia mientras que el sector más petrista dentro de la colectividad busca la oposición.

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Para lograr gran parte de sus proyectos, entre ellos la reducción en un 40 % del Estado, De la Espriella necesita las mayorías en el Congreso.

Sin embargo, aunque en este momento todo apunta a que conseguirá las mayorías para el periodo legislativo, todo puede pasar, pues los partidos tienen la oportunidad de cambiar de postura una vez durante todo el mandato.

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