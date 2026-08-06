¿Gianni Infantino no irá a la posesión de De la Espriella?: esto dijo la Cancillería

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que Gianni Infantino no vendrá a la posesión de Abelardo de la Espriella. Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La posesión del presidente Abelardo de la Espriella es en menos de 24 horas y ya empiezan a llegar a Cali todas las delegaciones internacionales que acompañarán este cambio de administración. Sin embargo, entre los asistentes no estará Gianni Infantino, director de la FIFA, aunque en un principio se creyó que asistiría, esa narrativa fue desmentida por la canciller saliente, Rosa Villavicencio, quien le confirmó a Caracol Radio que no asistirá.

“No, la verdad no sé por qué no van a venir. Creo que pues los cambios de ciudad, el poco tiempo con el que hay que planificar un viaje pues ha llevado a que no todas las delegaciones que se hubieran querido [pudieran venir]”. Y agregó: “Repito que esa competencia es del nuevo gobierno. Nosotros como Cancillería simplemente operativizamos las invitaciones que ellos hagan”.

Lea: ¿Qué país recibe Abelardo de la Espriella? Los desafíos que definirán su gobierno

“Lamentamos que no hayan invitado a los países europeos pero bueno, es una decisión de ellos y a nosotros no nos queda más que acompañar y hacer que las cosas que se hayan planificado salgan lo mejor posible, porque es la representación del Estado”, finalizó Villavicencio.

A la posesión se espera que lleguen gobernadores de 24 departamentos, así como los alcaldes de esas capitales. Estos se sumarán a varios jefes de Estado que señalaron vendrán al evento del 7 de agosto. Algunos son el rey Felipe VI de España y presidentes como Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; Nasry Asfura, de Honduras; Gilmar Pisas, de Curazao y en representación de Países Bajos.

Le recomendamos: “Exigimos que se frenen los movimientos contractuales en el Fonigualdad”: De la Espriella

El mismo mandatario aseguró en su posesión en Cali (Valle del Cauca) será la “primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad”. Para De la Espriella, el impacto económico total para la ciudad se estima en alrededor de 10.000 millones de pesos, gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios.

Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio, quien ha dicho que su trabajo en el Ministerio de Exteriores terminará este jueves, luego de terminar de recibir a las delegaciones internacionales le dijo a El Espectador que las invitaciones a esas delegaciones fueron enviadas la semana pasada, después de que el Congreso avalara la intención de De la Espriella de trasladar la posesión a la capital vallecaucana.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.