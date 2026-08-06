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¿Qué país recibe Abelardo de la Espriella? Los desafíos que definirán su gobierno

El cambio de gobierno abre una nueva etapa para Colombia, pero también pone sobre la mesa una serie de problemas urgentes que exigirán respuestas desde el primer día. Estos son los sectores que marcarán la agenda del nuevo Ejecutivo.

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El Espectador
06 de agosto de 2026 - 08:48 p. m.
¿Qué país recibe Abelardo de la Espriella? Los desafíos que definirán su gobierno
Foto: Eder Rodríguez

El inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella llega en un momento decisivo para Colombia. Más allá del relevo en la Casa de Nariño, la nueva administración tendrá que enfrentar desafíos acumulados en áreas clave como la salud, la economía, la seguridad, la justicia, la infraestructura y las relaciones internacionales.

En esta recopilación reunimos los análisis que explican el panorama que encontrará el nuevo presidente, los principales retos de cada sector y las decisiones que podrían definir el rumbo del país durante los próximos cuatro años.

Así se va configurando el gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con su segundo al mando, José Manuel Restrepo: el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara; Indalecio Dangond, líder del comité sector Agricultura y Desarrollo Rural; General (r) Jorge Mora López, líder del comité sector Defensa; Juliana Gutiérrez, líder del comité sector Prosperidad Social; Felipe Gaitán; líder del comité sector Deporte; Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado; Viviane Morales, líder del comité sector Educación; Iván Sánchez, líder del comité sector Salud; Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado; Juan Camilo Ostos, líder del comité sector Transporte; Mariana Pachecho, líder del comité sector Relaciones Exteriores; Manuel Fernández, líder del comité sector Comercio; Iván Cancino, líder del comité sector Justicia.
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AME3259. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/07/2026.- Captura de video tomada de la cuenta oficial en X @ABDELAESPRIELLA durante una alocución del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este domingo en sus redes sociales. De la Espriella anunció que quiere que la ceremonia de su investidura, el próximo 7 de agosto, se haga en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, la principal ciudad del suroeste del país. EFE/ @ABDELAESPRIELLA /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
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