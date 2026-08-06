¿Qué país recibe Abelardo de la Espriella? Los desafíos que definirán su gobierno

Foto: Eder Rodríguez

El inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella llega en un momento decisivo para Colombia. Más allá del relevo en la Casa de Nariño, la nueva administración tendrá que enfrentar desafíos acumulados en áreas clave como la salud, la economía, la seguridad, la justicia, la infraestructura y las relaciones internacionales.

En esta recopilación reunimos los análisis que explican el panorama que encontrará el nuevo presidente, los principales retos de cada sector y las decisiones que podrían definir el rumbo del país durante los próximos cuatro años.