Gobernador de Guambia cuestiona su puesto 61 en lista del Pacto Histórico

Tata Pedro Misak cuestionó que lo hayan dejado en el puesto 61 en las listas al Senado del Pacto Histórico. Foto: Cortesía

El debate frente al orden y la naturaleza de la lista del Pacto Histórico se mantiene a pesar de que hace 24 horas se cerraron las inscripciones. Las molestias de varios sectores se resumen en la forma en la que se escogió la lista cerrada. Se ha cuestionado tanto algunos de los candidatos como el orden en el que quedaron inscritos. Hay nombres que no cuadran y algunos de los líderes que apoyaron la convergencia de la izquierda ahora cuestionan por qué les tocó tan atrás frente a otros que vendrían de la política tradicional o son cuotas de otros.

Pedro Misak, gobernador de Guambia, ha sido uno de los que ha expresado sus molestias frente al puesto que le tocó. A pesar de que hace unos meses se hizo un gran evento para anunciar el apoyo del pueblo Misak al Pacto Histórico, ahora su representación no figura en los puestos donde hay posibilidades de elección. El gobernador de Guambia está en el puesto 61 y que saliera entre los escogidos para el Senado sería poco menos que un milagro. Por eso, Misak habló con El Espectador y expresó sus reclamos ante una figuración tan atrás en los listados de aspirantes.

¿Les habían hecho algún compromiso frente al lugar que ocuparían en la lista del Pacto histórico?

El Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente coincidimos con los principios fundamentales del Pacto Histórico. En especial con el tema programático hacia los territorios y desde los territorios. Coinciden nuestras agendas con lo que ha planteado Gustavo Petro, no solo ahorita sino con lo que hemos venido debatiendo con todos los gobiernos. Frente al tema de nuestro compromiso de estar dentro del Pacto como movimiento indígena, es claro que como pueblo Misak no tenemos aval y que nos lo dio fue la UP. Esa es nuestra de garantía de que vamos a estar en el pacto. Pero es necesario que piensen que la participación de los pueblos indígenas y de los procesos sociales no solo sean simbólicas sino que exista una participación real, digna para un pueblo indígena.

Por eso pedimos que la lista concuerde con la posibilidad de que podamos llegar a estos espacios. Eso es lo que hemos puesto sobre la mesa tanto a las directivas del Pacto Histórico como al partido que nos dio el aval. Nosotros desde nuestro lado estamos comprometidos con el Pacto Histórico, su agenda y el espíritu de lucha que está llevando Gustavo Petro, sin importar nuestro puesto en la lista. Pero esperábamos que este se expresara con un reconocimiento a las regiones, minorías y organizaciones sociales. Se supone que estarían alejados de la forma como los partidos tradicionales escogen, por eso es importante que no solo incluyan los proceso sociales de manera simbólica sino que sean consecuentes con sus afirmaciones de apoyar las bases.

¿Qué puesto debieron haber ocupado según su opinión?

Sabemos que del 1 al 20 están las figuras y coordinadores del Pacto Histórico y de los procesos sociales. Pero aquí se tiene que poner en evidencia en el Pacto que no deben primar las relaciones privadas de los partidos y con personas que no han representado desde el territorio, las bases y las resistencias coyunturales que han venido sucediendo en los últimos tiempos, sobre todo en el paro nacional. De manera de que haya coherencia, no solo en la amistad entre los partidos, sino en los procesos históricos de las representaciones sociales para que la participación de los movimientos indígenas no solo sea simbólica. No cumplen con la solicitud de que seamos parte de la decisión.

Cuando a ustedes los anunciaron como parte del Pacto, destacaron que era el regreso de los Misak a la política electoral, ¿pero cómo entiende ese contraste con el puesto que ocupó en la lista?

En Colombia, sobre todo en los últimos tiempos, la participación de las comunidades étnicas, sobre todo el movimiento indígena, ha sido mínima frente a la maquinaria que ponen los partidos tradicionales. Las voces en esos espacios han sido deficientes. Lo que se ha logrado ha sido en los cupos especiales. Pero cuando empecemos a configurar nuestras voces desde lo ordinario, como en el Pacto Histórico, será una oportunidad para que tengamos voz, decisión y permanencia en las discusiones.

¿Por qué no intentar su candidatura por la circunscripción indígena?

Para el movimiento indígena es muy importante entender que hay más que los espacios que hemos ganado con las circunscripciones especiales. También hay que abrir el campo de la visibilidad con las mismas condiciones al ocupar espacios que no son solo para nosotros sino para todos. Nosotros podemos ganarnos dignamente esos espacios ordinarios. Eso nos va a permitir más actores étnicos que defiendan la agenda pública tanto del país como de nuestros pueblos.

¿Le dieron alguna razón para que tuviera un puesto tan atrás en la lista?

No, no nos argumentaron por qué la candidatura de nosotros quedó tan atrás. La dinámica en la que se han definido los puestos ha sido tremendamente compleja. Muchas organizaciones sociales, territoriales y étnicas están en el Pacto y merecen un mayor análisis de su importancia en el campo electoral, más allá de agendas y coincidencias. Deben plantearse como un posicionamiento de largo plazo y plan de vida que tienen una trazabilidad histórica desde los territorios. Lo más lógico es que las voces de resistencia estuvieran en espacios en los que podrían tener una participación real. Alejarnos de esa posibilidad es solo poner a los pueblos étnicos para mostrar una especie de participación pero no nos dan garantías para empezar a ser fuerza constitutiva de una alternativa de gobierno.

Gustavo Bolívar ha dicho que la meta es 55/86, o sea que buscarían sacar 55 curules en Senado. ¿Qué puede decir usted si ni siquiera lo incluyeron entre los puestos que tienen como meta?

Entendemos están las aspiraciones de actores de forma individual y de los partidos, pero eso no puede ser un criterio de análisis o de selección. Uno de los criterios fundamentales debe ser sobre la trazabilidad de la resistencia y de los elementos coyunturales de los movimientos indígenas y la forma en la que las organizaciones indígenas han venido impulsando el debate sobre los problemas de país y los territorios. Eso debe ser puesto en el escenario de participación para que se garantice al menos una voz de nosotros y haya coherencia con la propaganda que se ha dado sobre el espíritu del Pacto Histórico.

¿Continúa el apoyo al Pacto a pesar de su puesto? ¿Cree que igual habrá representación de las luchas Misak así usted no salga elegido?

Nosotros estamos comprometidos con el Pacto Histórico. Este, que es dirigido por Gustavo Petro, es una agenda de país y de representación para dar visibilidad a los procesos políticos. Para nosotros, como pueblos indígenas, ha sido lo que hemos venido haciendo en el marco de la reivindicación de nuestras agendas. Sobre todo porque la estructura tradicional no ha respetado nuestra diversidad étnica. En cambio esta es una fuerza que ha venido caminando con todas las organizaciones.