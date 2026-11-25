A través de un comunicado aseguran que este tipo de pronunciamientos por parte de legisladores de un Estado extranjero “ignora los principios de respeto a la soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos de…

El Gobierno de Colombia encabezado por Abelardo de la Espriella expresó su inconformidad frente a la declaración de más de 70 parlamentarios británicos sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016. El Ejecutivo, a través de la Cancillería, señaló este hecho como una “interferencia improcedente”.

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A través de un comunicado aseguran que este tipo de pronunciamientos por parte de legisladores de un Estado extranjero “ignora los principios de respeto a la soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, pilares fundamentales del derecho internacional y de las relaciones entre naciones amigas”.

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🔴 #Atención | El Gobierno de Colombia considera improcedente interferencia de parlamentarios extranjeros en asuntos internos del país. pic.twitter.com/xHkU4vP1zt — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 25, 2026

Desde el ministerio de Relaciones Exteriores precisaron que en esta administración "todas las decisiones relativas a la implementación del Acuerdo de Paz se han adoptado en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". Y cierran su comunicado afirmando que desde el Gobierno "valoran el interés de la comunidad internacional en la consolidación de la paz".

Esto ocurre luego de que más de 70 parlamentarios del Reino Unido, a través de la coordinación del grupo Amigos Parlamentarios de Colombia (Parliamentary Friends of Colombia) firmaran una carta dirigida al Gobierno de Abelardo de la Espriela en la que insisten en el cumplimiento de manera integral del Acuerdo de Paz de 2016, garantizando la financiación adecuada y necesaria para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y demás entidades creadas a la negociación.

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“Los diputados expresan su ‘profunda preocupación’ por la reciente política del gobierno colombiano en materia de paz, y señalan las repetidas manifestaciones de hostilidad por parte de figuras destacadas del gobierno, los drásticos recortes al presupuesto de la JEP, y la solicitud de retirar de la misión de verificación de la ONU el mandato de verificar la implementación de la reforma rural integral”, aseguran en la carta.

La diputada Jo Stevens, presidenta del grupo Amigos Parlamentarios de Colombia, envió un mensaje a su propio país para que siga de cerca los movimientos de la administración De la Espriella en la implementación del acuerdo de paz: "Espero que nuestro gobierno use todas las oportunidades para recordarle al gobierno colombiano que, independientemente de su visión, la implementación plena del acuerdo de paz es una obligación del Estado, y el acuerdo uno reconocido por la ONU".

El grupo Amigos Parlamentarios de Colombia reúne a diputados británicos, principalmente del Partido Laborista, y en sus palabras "aboga en el Parlamento británico por la paz y la justicia social en Colombia".

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