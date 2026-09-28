Cancillería presenta primer pliego de proyectos de gobierno De la Espriella ante Congreso

A las oficinas de Capitolio Nacional, tras casi dos meses del arranque del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, ya llegó el primer pliego de proyectos de ley con origen del Ejecutivo y con los que se busca impulsar la denominada "patria milagro" del mandatario. En concreto fueron tres proyectos los que en las últimas horas fueron radicados por la Cancillería y que buscarán convertirse en las primeras leyes aprobadas bajo el nuevo mandato.

La expectativa por la llegada de la agenda legislativa del gobierno era alta, pues hasta la fecha se había anunciado una serie de iniciativas que aún no han sido radicadas. En efecto, proyectos como la ley de sometimiento, la ley de orden público o el estatuto antiterrorista anunciado desde el Ministerio del Interior aún no cuentan con la luz verde del despacho presidencial para llegar al Capitolio e iniciar su dicusión.

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Y aunque del Ejecutivo ya se presentaron dos proyectos, el paso dado por el Ministerio de Relaciones Exteriores fue el primero en llevar proyectos en masa. Aunque el Ministerio de Comercio de Mauricio Gómez Amín presentó un proyecto para facilitar procesos técnicos para empresas y aliviar algunas cargas, y el Ministerio de Hacienda de Miguel Gómez tiene en trámite su presupuesto para 2027, es la Cancillería la que presenta este primer pliego que tendrá, en esta misma semana, otros componentes que llegarán desde el alto gobierno.

En concreto el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó una iniciativa que crea aun Acuerdo Integral de Asociación Económica con los Emiratos Árabes Unidos. Ese proyecto busca estrechar lazos de comercio y turismo con ese país, siendo uno de los socios estratégicos a los que apunta el nuevo gobierno. Es más, con este país ya se sostuvieron unos primeros diálogos durante la Asamblea General de la ONU en la que el canciller Omar Bula recibió a varios emisarios de ese país. También hubo una cita con la Liga Árabe, una alianza comercial que integra países de Oriente Medio y el norte de África.

La Cancillería radicó ante el Congreso de la República, tres proyectos de ley que buscan abrir nuevos mercados, atraer inversión y generar nuevas oportunidades comerciales para los productos colombianos.



✅ Acuerdo Integral de Asociación Económica CEPA con Emiratos Árabes… pic.twitter.com/p5CMOvthID — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 28, 2026

El segundo proyecto pretende establecer un acuerdo de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico con Singapur. La propuesta pide estrechar los lazos comerciales con ese país y de paso, reforzar una alianza política que ya había tenido unos primeros pasos en la administración anterior.

El tercer proyecto de ley que quiere impulsar desde el Congreso el gobierno de Abelardo de la Espriella es el tercer Protocolo Modificatorio del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Todas estas iniciativas ya pasaron por el primer filtro en la Casa de Nariño que corresponde a la evaluación por parte de la oficina Jurídica que está al mando de Andrés Barrero. Según se aseguró desde la Cancillería, "estos proyectos materializan la directriz del presidente Abelardo de la Espriella de tener una diplomacia enfocada en la generación de resultados concretos en materia comercial, apertura de nuevos mercados y construcción de nuevas oportunidades para los productos colombianos, en dos frentes simultáneos: Medio Oriente y Asia-Pacífico".

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