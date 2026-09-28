De la Espriella se puso frente a procesos de contratación de gobierno: así son los criterios

Luego de varios nombramientos calificados como erróneos y que sacudieron la base del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, el jefe de Estado se apersonó de varios procesos de selección para seguir dando forma al equipo con el que ya inició la puesta en marcha de su denominada "patria milagro". Así lo anunció la oficina de la Presidencia en el que se especificó que hubo un giro en ese procedimiento y del que ahora también estará supervisando de primera mano el mandatario.

Y es que en los primeros 50 días de su mandato fueron hasta seis salidas de funcionarios que ingresaron al Gobierno, pero que al cabo de unos días fueron removidos de sus cargos. El caso más reciente, y que detonó en este cambio de estrategia en el Ejecutivo, fue el de Carlos René Montoya, a quien se le delegó la Presidencia de Ecopetrol. Sin embargo, tres días después de sumir ese cargo a Montoya le pidieron la carta de renuncia, pues no conocía del sistema, algo que quedó en evidencia durante una citación en el Congreso.

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Pero, además, el caso de Montoya no es único. A Ricardo Valencia le removieron de la dirección del DANE por divulgar cifras que, según aseguró el alto gobierno, no se había sometido a una auditoría de fondo, mientras que paralelamente el entonces funcionarios se saltó la directiva presidencial 001 en la que se limitan las comunicaciones oficiales a la oficina presidencial. Valencia tan solo duró 33 días en el cargo.

Es por estos, y hasta cuatro casos más, que este mismo fin de semana el jefe de Estado, desde Barranquilla, inició un proceso de revisión exhaustiva de las hojas de vida para varios aspirantes a ocupar cargos de alto nivel. Según se anunció en un comunicado: "El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, adelantó este domingo una extensa jornada de trabajo, desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, para avanzar en la conformación de los equipos directivos que asumirán responsabilidades en distintas entidades del Gobierno Nacional".

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Durante la reunión, según se explicó, "se analizaron la experiencia, trayectoria y capacidades de los candidatos". En ese contexto se establecieron cuatro puntos con los que se analizaron las hojas de vida de esas aspiraciones. Con ello la Presidencia se acogerá a "criterios de idoneidad, capacidad de ejecución, transparencia y compromiso con el país". "El Presidente continuará personalmente este proceso de conformación y fortalecimiento de los equipos responsables de ejecutar las políticas y prioridades de su Gobierno", remarcó la oficina presidencial. Además, se especificó que los nombramientos se realizarán a través de los canales oficiales y "una vez culminen los procedimientos correspondientes".

El presidente no quiere dejar cabos sueltos para la conformación del equipo con el que está impulsa su “patria milagro”. Es tal el nivel de detalle que ha puesto el jefe de Estado en este tipo de movimientos, que también ha apretado las tuercas en varios de sus ministerios para que haya una revisión más exhaustiva en todos los procesos. El vicepresidente José Manuel Restrepo puede jugar un papel clave en esto. Ahora está por verse es que estos nuevos procesos cumplan con los objetivos que plantea el presidente De la Espriella.

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