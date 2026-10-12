"Basta de misoginia": Gobierno rechazó ataques contra la primera dama, Ana Lucía Pineda

Y es que según detalla el comunicado, Matador tildó de "ratica" a la primera dama, a quien se le habría vulnerado su "dignidad y moral". En efecto, la carta…

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella rechazó a través de un comunicado los recientes ataques de los que fue objeto la primera dama, Ana Lucía Pineda. Con el mensaje "Basta ya de Misoginia", el pleno del gabinete reprochó los comentarios que el caricaturista y excandidato al Senado por el Pacto Histórico, Julio Cesar González "Matador", con los que se refirió a Pineda.

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Y es que según detalla el comunicado, Matador tildó de "ratica" a la primera dama, a quien se le habría vulnerado su "dignidad y moral". En efecto, la carta pública que contó con 28 firmas en respaldo, incluida la del vicepresidente José Manuel Restrepo y todo el gabinete presidencial, dicta que "históricamente, las mujeres han tenido que enfrentar enormes barreras para conquistar y consolidar espacios de liderazgo en la vida pública. Cada avance ha exigido superar prejuicios, discriminación y distintas formas de violencia que buscan desacreditarlas, silenciarlas o reducir su participación".

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En ese mismo mensaje se cuestionó que el hecho de "ejercer un liderazgo público no puede significar renunciar a la dignidad ni aceptar la humillación como el precio de ser mujer". El pleno del Ejecutivo señaló los calificativos como "ataques de carácter misógino, sexista y denigrante dirigidos contra la primera dama de la Nación".

Asimismo indicaron que "la animalización de una mujer y los ataques contra su aspecto físico son formas de descalificación que consideramos profundamente misóginas. No cuestionan sus ideas, sus decisiones ni su trabajo. Por el contrario, recurren a estereotipos de género que pueden menoscabar su dignidad y desacreditar su liderazgo público". En la carta se deja en claro que la "misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política".

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¡BASTA YA DE MISOGINIA Y DE ATAQUES CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES!



El Gobierno Nacional y su gabinete ministerial rechazan categóricamente las expresiones denigrantes dirigidas contra la primera dama de la Nación.



La animalización, las burlas sobre la apariencia física y… pic.twitter.com/pWDZHlx0xt — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 12, 2026

En consonancia con las afirmaciones, el Ejecutivo indicó que si bien se defiende la libertad de expresión y el uso de figuras como la sátira, "también existe el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias". "Resulta inaceptable que las mujeres sigan enfrentando burlas sobre sus cuerpos, descalificaciones personales y expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad y liderazgo", dice la carta en la que, además, se afirma: "Ninguna mujer en Colombia, sin importar su ideología, su origen, su apellido o su posición pública, debe soportar la humillación como condición para participar en la sociedad".

En ese mismo contexto pidieron a la Fiscalía General de la Nación que "examine estas expresiones con la seriedad y diligencia que exige la protección de los derechos de las mujeres". De hecho, no es la primera vez que "Matador" se ve involucrado en estos hechos. El caricaturista también fue señalado de misoginia durante la campaña presidencial por varias ilustraciones que atacaban el físico de la entonces candidata, Paloma Valencia. Además, también ha estado envuelto en actos similares con otras figuras de la política.

"La lucha contra la violencia de género exige coherencia institucional. No puede existir una condena selectiva: lo que se rechaza cuando afecta a unas mujeres no puede justificarse, minimizarse o ignorarse cuando se dirige contra otras. Defendemos la libertad de prensa, la caricatura y el disenso político. Pero también defendemos el derecho de toda mujer a que su dignidad sea respetada, sin que su apariencia física o su condición de género sean utilizadas como herramientas de descalificación", señala el documento publicado este lunes.

Por último, los firmantes de la carta aseguran: "El respeto por las mujeres no se negocia. La misoginia no se justifica y la defensa de su dignidad no admite dobles discursos".

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