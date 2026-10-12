Gobierno pide excluir reforma rural de Misión de Verificación de la ONU al Acuerdo de Paz

El pleno del Consejo de Seguridad mantuvo su respaldo al proceso de paz que se enmarca en su décimo aniversario y que entrará,…

Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella pidió excluir la reforma rural integral de las labores para la Misión de Verificación al Acuerdo de 2016. Ante los 15 países miembros del organismo el canciller Omar Bula Escobar reiteró el compromiso de la actual administración con la paz, pero señaló que "la reforma rural integral tiene una naturaliza distinta".

El pleno del Consejo de Seguridad mantuvo su respaldo al proceso de paz que se enmarca en su décimo aniversario y que entrará, con la actual jefatura de Estado, en el tercio final de su implementación. En su intervención, el canciller Bula remarcó la consigna del Ejecutivo en el que señalan: "sin seguridad no hay paz". Aún así, pese a los numerosos reparos y remarcando que el actual mandatario fue promotor del "NO" en el plebiscito de 2016, el Gobierno se acogió al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano..

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"Colombia reconoce sus compromisos multilaterales y respeta con determinación el derecho internacional. Sin embargo, el reconocimiento de los avances alcanzados y el respeto al derecho internacional nos nos exime de más responsabilidad moral e histórica para evaluar los alcances del acuerdo de paz , revisar con rigor y objetividad su verdadero alcance y reconocer, sin excusas, las fallas estructurales y los desafíos que aún existen y que han impedido alcanzar una paz verdadera y duradera", dijo Bula en su intervención como representante del Estado colombiano.

En ese sentido, el canciller puntualizó en varias cifras recogidas tras la firma del Acuerdo entre ellas: 132.930 asesinatos; cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros. Por ende manifestó que "la paz ha sido inexistente". Sobre la implementación de lo pactado en La Habana, el canciller colombiano aseguró que "la implementación del Acuerdo Final constituye un compromiso del Estado colombiano y continuará desarrollándose dentro del marco de la Constitución, la ley y las obligaciones jurídicas vigentes".

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Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella pidió eliminar la reforma rural integral del mandato de la Misión de Verificación al Acuerdo de 2016.



Según manifestó el canciller, Omar Bula, ese punto "tiene una naturaleza distinta".… pic.twitter.com/jcLzM3b55p — El Espectador (@elespectador) October 12, 2026

Ahora bien, sustentado en el derecho para las modificaciones y la revisión de los mecanismos, la solicitud de Colombia fue mantener la vigencia de la Misión, pero excluir de su mandato el punto relacionado con la reforma rural integral. Bula indicó que esas medidas, consignadas en el punto 1 del Acuerdo, tiene "tiene una naturaliza distinta". En consonancia agregó que esta "constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano. (…) Su cumplimiento exige una acción institucional permanente de largo plazo que, por su propia naturaleza, trasciende el alcance y la duración de una misión especial de verificación".

Esta solicitud, tal como lo informó El Espectador, ya se venía contemplando en la Casa de Nariño. En efecto, la medida fue articulada con el Ministros de Agricultura en cabeza de Indalecio Dandong Baquero. Algunas de este diario fuentes indicaron que, si se toca lo relacionado con la reforma rural, su mandato quedaría golpeado; mientras que otras voces señalan que ya habría un acuerdo para mantener su operatividad con las mismas reglas. Y aunque la medida está sujeta a la votación de los países miembros del Consejo de Seguridad, ya hay claridad sobre la nueva apuesta en esta materia por parte del gobierno De la Espriella.

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"Esta propuesta ha sido elaborada en estrecha coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, el cual ha establecido expresamente que Colombia dispone de los instrumentos normativos e institucionales necesarios para dar continuidad a las políticas de acceso a tierras, formalización de la propiedad y desarrollo productivo, independientemente del mecanismo internacional de seguimiento", indicó Bula en su intervención.

Y al cierre de la misma el Canciller remarcó que "Colombia seguirá cumpliendo sus compromisos y ejercerá plenamente su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y garantizar la autoridad legítima de sus instituciones. Porque, al final, la paz no puede medirse solamente por los acuerdos que se firman, los compromisos que se anuncian o los mecanismos que se establecen".

¿Qué dijeron otros países?

Sin votación ante el pleno del Consejo de Seguridad de la ONU, el pleno de los países que ocupan asiento en esta sala respaldaron la implementación del Acuerdo y parte de sus resultados. No obstante, no todos compartieron la petición realizada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Ello quedó reflejado en la intervención de Dinamarca, país que dijo: "los instrumentos y los compromiso que ya se contrajeron en el proceso de Paz siguen siendo estratégicamente muy relevantes. La aplicación continuada de reforma rural seguirá contribuyendo a la paz y seguridad, fortaleciendo el desarrollo económico y las condiciones que mantienen las economías ilícitas".

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Po otro lado, la representación Estados Unidos aseguró que "la aplicación completa de sus compromisos bajo el Acuerdo de Paz sigue siendo esencial para la paz duradera", aunque remarcó que el Estado es el que debe ejercer control total del territorio y no las estructuras criminales. Por ello, cuestionaron las políticas de la anterior jefatura de Estados y celebraron los cambios que en 70 días de gobierno ha empleado el presidente Abelardo de la Espriella. "Estamos pendientes a profundizar nuestra cooperación con la seguridad de Colombia", dijo el representante estadounidense, quien además dijo: "Agradecemos la determinación de asumir la titularidad de la reforma agraria el tiempo que se mantiene las responsabilidad esenciales de verificación y la presencia en el terreno".

Vea la intervención completa de Bula

🇨🇴 “Sin seguridad no hay paz”.



En su primera intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, durante la presentación del informe trimestral de la @MisionONUCol, el canciller Omar Bula afirmó: “El Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA fue elegido con la… pic.twitter.com/uSSyw03EDz — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 12, 2026

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