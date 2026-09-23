Gobierno entregó nuevos detalles sobre Escudo de las Américas: primeras medidas en marcha

En el marco de la participación de la delegación colombiana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula Escobar hicieron parte del segundo encuentro oficial del Escudo de las Américas liderado por el presidente estadounidense Donald Trump. La cita tuvo lugar en Nueva York y allí se delinearon nuevas estrategias para esta alianza del hesmísferio que tiene como ejes primarios una lucha contra el narcotráfico, la cooperación estratégica y comercial, además de poner un freno al…

En el marco de la participación de la delegación colombiana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula Escobar hicieron parte del segundo encuentro oficial del Escudo de las Américas liderado por el presidente estadounidense Donald Trump. La cita tuvo lugar en Nueva York y allí se delinearon nuevas estrategias para esta alianza del hesmísferio que tiene como ejes primarios una lucha contra el narcotráfico, la cooperación estratégica y comercial, además de poner un freno al crecimiento de la influencia de China en la región.

Bajo ese contexto, y luego de ese encuentro con el mandatario estadounidense, desde el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se revelaron nuevos detalles sobre cómo funcionará esa alianza y cuáles son los puntos suscritos por Colombia tras su adhesión el pasado 12 de agosto. Y es que esa llegada se firmó tras la posesión del 7 de agosto, exactamente seis meses después de que esa alianza fuera conformada en marzo de este año.

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En días recientes el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, detalló que dentro de esos acuerdos no se ha suscrito, por ejemplo, la realización de operaciones conjuntas con tropas estadounidenses en suelo colombiano como sí lo afirmó en su momento el secretario de Guerra, Pete Hegseth. De hecho, como reveló este diario, esa cartera señala que "la Declaración Conjunta de Seguridad suscrita el 12 de agosto de 2026 no contiene una decisión mediante la cual el Gobierno nacional haya autorizado operaciones militares conjuntas de combate de fuerzas militares de los Estados Unidos de América en territorio colombiano".

En esa afirmación se estimó que la adhesión colombiana al Escudo de las Américas, iniciativa de Trump y que encabeza Kristi Noem, se remarcó que "su alcance se circunscribe a expresar propósitos de cooperación en materia de seguridad y defensa y no comporta, por sí mismo, autorización para el ingreso, tránsito, despliegue o permanencia de tropas extranjeras, ni para la ejecución de operaciones militares de combate en el territorio nacional".

🇨🇴 Colombia fortalece su presencia internacional para defender sus intereses nacionales y generar nuevas oportunidades para los colombianos.



Así avanza la agenda de Colombia en Nueva York: reuniones bilaterales, cooperación regional y participación en espacios clave para el… pic.twitter.com/kI3HYo5iGF — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 23, 2026

Ahora bien, tras los recientes encuentros de la delegación colombiana en los Estados Unidos, el canciller Bula entregó un balance en el que extiende los detalles del acuerdo suscrito por Colombia. Según dijo el emisario, "tiene que ver tanto con cooperación económica entre los países y cooperación en seguridad en la lucha contra el crimen transnacional organizado". Sus palabras dan claridad sobre los apartes que respaldó al momento de su ingreso el gobierno de De la Espriella y en el que ya participan más de 18 países del hemisferio occidental.

De hecho, en este encuentro que lideró Trump el pasado 24 de septiembre se dejó en firme que ya hay una declaratoria de al menos 22 organizaciones terroristas. Bula no indicó si en ese bloque aprobado por la alianza lo integran organizaciones criminales de origen colombiano. Aún así, el canciller dijo que "constituye un primer paso formal para poder coordinar en los ámbitos de ecomomía, comercio y seguridad".

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Pero además, en esa misma jornada se emitió un comunicado conjunto en el que el Escudo de las Américas anunció: "Declaramos nuestra intención de imponer (…) el congelamiento de activos; restricciones migratorias y de visado para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido el apoyo logístico, a esas organizaciones"

En esa comunicación se aseguró que los carteles de la droga son "el Estado Islámico" de América Latina y el Caribe, advirtió Trump ante la Asamblea General de la ONU. Sus miembros merecen ser "ejecutados, exiliados o detenidos".

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