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Congreso reclama más interlocución con Gobierno: se tensiona relación con Casa de Nariño

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha recibido varias “quejas” en el Capitolio por la falta de diálogo con el Ejecutivo en medio de las discusiones de proyectos como el presupuesto. Ya va a anotar una victoria en las comisiones económicas, pero desde el oficialismo buscan ejercer “presión” para que haya “cooperación mutua”.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
22 de septiembre de 2026 – 09:05 p. m.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante debate de presupuesto en Congreso.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, es el interlocutor directo entre el Congreso y el Gobierno.
Foto: Ministerio del Interior

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El Congreso no quiere perder protagonismo en un gobierno que, desde el inicio, ha dicho que mantendrá la distancia con las negociaciones en el Capitolio. Con eso mente, ahora le está pidiendo a su interlocutor directo —el ministro del Interior, Rodrigo Lara— que mantenga abiertas las puertas para que ese diálogo se dé con el presidente Abelardo de la Espriella. El reclamo se ha planteado en varias instancias y si bien hay figuras desde el Ejecutivo que quieren acercar a los legisladores, decisiones que vienen directamente desde la Casa de…

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género. mariabarriosf mbarrios@elespectador.com
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