Gobierno alista decreto para elección de diputados: así quedarían asambleas en departamentos

A pocos días para que la Registraduría haga oficial el calendario para las elecciones territoriales de 2027, el Ministerio del Interior publicó un borrador de decreto con el que se reglamentará la conformación de las asambleas departamentales. El documento, que se encuentra listo para comentarios, tiene la finalidad de establecer cómo será la conformación de estos organismos que ejercen control político y reglamentan medidas regionales en los 32 departamentos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Y es que por normativa, los gobiernos deben establecer cuál será el número de diputados que serán electos e los comicios regionales. Según se detalla en las justificaciones presentadas por la cartera de Rodrigo Lara, "el acto administrativo tiene carácter reglamentario, instrumental, preventivo y temporal, orientado a impartir instrucciones, compilar, reiterar y desarrollar disposiciones constitucionales y legales vigentes para su aplicación específica durante las jornadas electorales previstas para el año 2027, sin alterar su contenido material ni su vigencia".

Publicidad

Le sugerimos: Piden ajuste a reposición de votos en campañas: esto dice proyecto que avanza en el Congreso

Bajo ese contexto, la cartera política delimitó que, ceñidos a la Constitución, se toma como referencia el censo electoral de cada uno de los departamentos para establecer cómo quedará la conformación de las asambleas. Ese cargo irá a las urnas durante las elecciones de gobernaciones, alcaldías y concejos municipales que se celebrarán en poco más de un año.

En referencia a un decreto similar expedido por la administración de Gustavo Petro en 2022, los asientos en cada departamento mantendrán el mismo número de curules. Esa medida deja a Antioquia como el departamento con mayor número (26) de diputados para su elección en octubre del 2027; Valle del Cauca (21) ocupará el segundo lugar; mientras que Boyacá, Cundinamarca y Santander se reparten el tercer lugar, todos con 16 asientos.

Le puede interesar

🕊️ Hace 19 años, Colombia vivió uno de los episodios más dolorosos de su historia.



Recordamos a los 11 diputados del Valle del Cauca, asesinados el 18 de junio de 2007 tras permanecer más de cinco años secuestrados por las Farc.



Nunca más secuestro. Nunca más violencia. 🇨🇴 pic.twitter.com/GuDEppCbmo — MinInterior Colombia (@MinInterior) June 18, 2026

La conformación de las asambleas departamentales quedará así: 26 diputados Antioquia; 21 diputados: Valle del Cauca; 16 diputados: Boyacá, Cundinamarca, Santander; 15 diputados: Tolima; 14 diputados: Atlántico, Bolívar, Caldas; 13 diputados: Cauca, Córdoba, Magdalena, Nariño, Norte de Santander; 12 diputados: Huila, Risaralda; 11 diputados: Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Meta, Putumayo, Quindío, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada.

Con lo expuesto por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, ahora se espera la presentación de la Registraduría del calendario electoral con el que se regirán los comicios del próximo año. Según detalló de forma reciente el órgano en cabeza de Hernán Penagos, ese calendario será presentado a finales de octubre y a partir de allí se dará inicio al ciclo electoral en Colombia. En juego está el poder regional que ya se disputan varios sectores y en el que varios nombres ya se van perfilando.

Lea el borrador completo:

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.