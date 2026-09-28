Centro Democrático revelará cartas de regionales antes de diciembre; Pacto también se mueve

Mientras varios sectores de los partidos políticos en Colombia se centran en la agenda que establece el presidente Abelardo de la Espriella, ya sea en la línea oficialista o de oposición, hay otros bloques que ya apuntan a las regionales del 2027 y que para este caso tiene como protagonistas primarios al Centro Democrático y el Pacto Histórico. Los dos partidos políticos más grandes cualitativamente en el Congreso alistan sus intenciones de acaparar poder regional con un común denominador: hacer frente al nuevo partido de De la Espriella,…

Mientras varios sectores de los partidos políticos en Colombia se centran en la agenda que establece el presidente Abelardo de la Espriella, ya sea en la línea oficialista o de oposición, hay otros bloques que ya apuntan a las regionales del 2027 y que para este caso tiene como protagonistas primarios al Centro Democrático y el Pacto Histórico. Los dos partidos políticos más grandes cualitativamente en el Congreso alistan sus intenciones de acaparar poder regional con un común denominador: hacer frente al nuevo partido de De la Espriella, Defensores de la Patria.

Y es que esa nueva colectividad que en campaña fue la plataforma para impulsar al hoy mandatario a la máxima dignidad del Estado también quiere hacerse hueco en el poder regional y apunta a varias regiones de interés. Sin embargo, tanto uribismo como petrismo están en línea de organizar sus filas e iniciar una temprana campaña en municipios y departamentos para lograr establecer su poder desde allí.

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De hecho, esa fue la consigna que presentó el expresidente Álvaro Uribe en un reciente evento político que lideró en Antioquia. Acompañado de congresistas como Juan Espinal u Óscar Darío Pérez, el líder natural del Centro Democrático lideró un evento en el que se vieron dos rostros que ya se proyectan a la gobernación de ese departamento: Horacio Gallón y Alejandro Arbeláez.

Aunque sus aspiraciones aún son prematuras, dicho por el propio Uribe, es claro que ambos buscan ser los sucesores de Andrés Julián Rendón -que llegó con aval uribista- luego de dejar sus cargos en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación y la gerencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, respectivamente. "En esta reunión habló la comunidad y nuestros precandidatos", dijo el presidente sobre el acto en el barrio La Mota en Medellín.

Con la comunidad, sobre Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. pic.twitter.com/u9gp8Ny76C — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 27, 2026

Uribe dijo que "hay muchos proyectos del alcalde Federico Gutiérrez que se apoyan y hay que continuar", señalando que su colectividad siempre ha estado ligado a esa administración. En ese sentido, insistió que hay varias "modificaciones por adelantar". Acto seguido anunció que, ante la solicitud de los militantes, "el candidato del partido estaría en disposición de hacer coalición con otros grupos". Por ello Uribe habló de los casos de Gutiérrez, quien fue coaligado por el Centro Democrático, o el de Rendón, que también fue producto de un ejercicio político de alianza entre varios partidos.

Con ello, el exjefe de Estado estaría allanando el camino para las regionales del 2027, dejando en claro que sus candidatos para las principales ciudades y departamentos estarían proyectados antes de que culmine este año. "Acá hay voluntad de continuar esas coaliciones, manteniendo lo bueno, perfeccionando lo que haya que perfeccionar, mejorando lo que haya que mejorar, y cambiando lo que haya que cambiar", dijo.

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Sin embargo, los encuentros liderados por Uribe seguirán en varias regiones del país. De hecho, aún no están establecidas las líneas de elección de las candidaturas, pues el mecanismo debe ser definido por la propia colectividad. Ese panorama es similar al que atraviesa el Pacto Histórico, partido del expresidente Gustavo Petro y en el que la organización de base ya inició. Es más, el propio Petro ya acompañó algunos actos político de ese partido en Bogotá, proyectando algunos nombres para la Alcaldía de la ciudad.

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