Gobierno De la Espriella confirma viceministra en Cancillería y embajador en Panamá

El Gobierno de Abelardo de la Espriella sigue consolidando a los funcionarios del servicio exterior. En medio de la crisis humanitaria por el terremoto de Panamá, el jefe de Estado confirmó a Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell como embajador en el país centroamericano. Además, también se conoció el decreto que confirmó, como contó El Espectador , la llegada de Adela María Maestre Cuello al Viceministerio de Relaciones Exteriores.

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Jaramillo Carbonell, sin experiencia en la diplomacia pública, acredita experiencia como integrante de la junta directiva de Alianza Fiduciaria, empresa con sede en Barranquilla. Toda su experiencia, según la hoja de vida que se registró en la página de Presidencia, se ha dado en el sector privado, particularmente en el sector de la fiduciaria inmobiliaria. En estudios, el nuevo embajador en Panamá acredita un pregrado en Administración de Negocios y Gestión.

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Según datos de Migración Panamá, Colombia es el segundo país con mayor flujo de entrada. En el mes de septiembre, entraron 44.229 colombianos a territorio panameño. En medio de la coyuntura por el terremoto, el gobierno confirma al principal encargado de manejar la capacidad institucional para los conciudadanos que puedan estar afectados por la crisis.

Además, la movida de Panamá llega acompañada de la confirmación de Maestre Cuello como viceministra de Relaciones Exteriores, bajo la dirección de Omar Bula. Es exembajadora en Paraguay; estuvo en el cuerpo diplomático cuando María Ángela Holguín encabezaba el Ministerio de Relaciones Exteriores. También fungió como cónsul general en Santiago de Chile.

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Foto: El Espectador

Entre las funciones que cumplirá Maestre están “suplir las faltas temporales del ministro”, “ejercer la coordinación general del Ministerio de Exteriores” y asesorar tanto al canciller como al viceministro de Asuntos Multilaterales en la “formulación, dirección, ejecución y seguimiento de la política exterior de Colombia”.

La consolidación del equipo de Cancillería se desarrolla mientras Omar Bula, canciller de Colombia, se encuentra cumpliendo una agenda diplomática en Israel. Una parte clave del giro de la política exterior colombiana, bajo el Gobierno de De la Espriella, está en la reconstrucción de las relaciones con Israel.

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Antes de la llegada de Jaramillo Carbonell a Panamá, el gobierno inició el proceso para nombrar a Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del presidente del Partido Conservador, a la embajada de Italia. En esa línea de vínculos conservadores, aparece el nombre del exsenador Carlos Chavarro, quien fue secretario de la Comisión Segunda en 2025 y también está en el proceso para llegar a una embajada.

Entre otros nombramientos diplomáticos de Colombia en América, el Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) subió el pasado viernes la hoja de vida de Juan Carlos Vélez Uribe para el cargo de embajador en Ecuador. Hace unas semanas, El Espectador había contado que el exsenador ya había recibido el beneplácito por parte del gobierno de Daniel Noboa y en los próximos días se estará oficializando su posesión.

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