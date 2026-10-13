Sindicato de Cancillería radicó queja ante la Contraloría contra exministros de Petro

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) radicó un documento de 25 páginas ante la Contraloría que contiene una queja de responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial causado por "nombramientos injustificados e ilegales en provisionalidad en cargos de la carrera diplomática y consular". Se menciona como funcionarios fiscalmente responsables a los cuatro cancilleres del gobierno de Gustavo Petro y cinco directores de Talento Humano de la Cancillería.

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La queja fue presentada por Andrés Ordoñez Buitrago, el presidente de Unidiplo, y en ella señala a Álvaro Leyva Durán, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Villavicencio de ser responsables del "nombramiento sistemático y reiterado, injustificado y sin la observancia de los requisitos de ley, de personas por fuera de la carrera diplomática". Y a los exdirectores de Talento Humano Silvia Margarita Carrizosa Camacho, Lina Cecilia Luna Gutiérrez, Diana Sofía Morales Rueda, Luz Ángela Cendales Durán, Carlos Arley Orozco y Eliana Paola Salguero Beltrán "por la expedición sistemática de certificaciones irregulares de no disponibilidad de personal de carrera diplomática y consular".

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#ComunicadoUNIDIPLO UNIDIPLO presenta queja de responsabilidad fiscal ante la Contraloría por nombramientos irregulares en cargos de la Carrera Diplomática y Consular. pic.twitter.com/1fTce1zyOp — UNIDIPLO (@unidiplo) October 13, 2026

De acuerdo con el sindicato, los funcionarios mencionados deben ser "investigados y declarados fiscalmente responsables" por más de 100 nombramientos de este carácter en los cuatro años del anterior gobierno. La organización señala que este tipo de designaciones obligaron a "promover litigios" para "restablecer el orden jurídico" y, como menciona el mismo documento, "esos litigios han culminado en sentencias de nulidad electoral favorables a la carrera diplomática y consular".

"Esa práctica le causa al Estado un daño patrimonial en los recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. Se concreta, principalmente, en los costos de traslado al servicio exterior de las personas nombradas irregularmente y en los de su posterior reintegro al país, y en algunos casos incluso puede generar un doble costo", se lee en la queja. En esa parte se explica que estos montos incluyen los tiquetes para los funcionarios y sus familias, la prima de instalación, los viáticos, el menaje doméstico y otras prestaciones establecidas en el Decreto Ley 274 de 2000.

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En el documento, el sindicato indica que "ha tenido que promover más de cien procesos judiciales contra nombramientos de esta naturaleza". Incluso, resalta que esta conducta por parte de los funcionarios señalados "puede perfectamente calificarse como dolosa, o al menos culposa" en tanto que nace de un desconocimiento de la ley, pero más allá de eso, "se puede afirmar que los funcionarios fiscalmente responsables sabían o debían saber que no era posible realizar nombramientos a personas por fuera de la carrera diplomática y consular si existía personal de carrera disponible".

Las solicitudes que deja Unidiplo en la queja es que, además de iniciar una investigación fiscal, se solicite al Ministerio de Exteriores la información detallada de todas las acciones de nulidad contra este tipo de nombramientos. También pide que, para cuantificar el detrimento patrimonial, se requiera a la Cancillería "la información sobre los costos de traslado y reintegro (tiquetes, viáticos, menaje, prima de instalación y demás beneficios del artículo 62 del Decreto Ley 274 de 2000) pagados respecto de personas cuyos nombramientos fueron anulados".

Este es el documento radicado ante la Contraloría:

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