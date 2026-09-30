Pulso por pensional de Petro vuelve al Congreso: piden revisar actuación de Name en trámite

La discusión de la reforma pensional del gobierno Petro volverá al recinto de la Cámara en medio de los ruidos que generó el fallo del Consejo de Estado al decretar la muerte política del expresidente del Senado Iván Name. La discusión de esa propuesta tendrá que retornar al Capitolio por orden de la Corte Constitucional a la que ahora le solicitan realizar una revisión sobre las conductas del excongresista de la Alianza Verde, hoy preso por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), y si estas tuvieron…

La discusión de la reforma pensional del gobierno Petro volverá al recinto de la Cámara en medio de los ruidos que generó el fallo del Consejo de Estado al decretar la muerte política del expresidente del Senado Iván Name. La discusión de esa propuesta tendrá que retornar al Capitolio por orden de la Corte Constitucional a la que ahora le solicitan realizar una revisión sobre las conductas del excongresista de la Alianza Verde, hoy preso por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), y si estas tuvieron algo que ver con el trámite de ese proyecto.

Así lo solicitó el vicepresidente de la Cámara, Simón Molina (Creemos) en un documento de 12 páginas que remitió al alto tribunal y en el que pidió establecer si las actuaciones de Name que se describen en el reciente fallo del Consejo de Estado, derivaron en algún vicio para la aprobación de esa reforma en las plenarias del Senado.

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El representante Molina argumenta que "en 14 de 16 sesiones plenarias relevantes para el trámite de la reforma, Name no dirigió integralmente la sesión o cedió su conducción a otros integrantes de la Mesa Directiva", siendo uno de los puntos que, bajo su concepto, no habrían sido tenidos en cuenta por parte de la Corte cuando aprobó un grueso del articulado aprobado en 2024, pero del que devolvieron al menos nueve artículos por vicios de trámite durante su tránsito en la Cámara.

Molina propone a la Corte "identificar los expedientes de constitucionalidad oportunamente promovidos contra la Ley 2381 de 2024 que se encuentren en trámite, suspendidos o pendientes de decisión, y en los cuales se hubieren admitido cargos que guarden relación directa con el procedimiento legislativo surtido en el Senado, la deliberación parlamentaria, la publicidad, la participación, la votación, el quórum o la formación de la voluntad legislativa".

Hoy el Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura de Iván Name.

El expresidente del Senado recibió dinero de Olmedo López y Sneyder Pinilla, con la intervención de Carlos Ramón González y Sandra Ortiz, para favorecer las reformas del Gobierno.

Usaron recursos públicos… pic.twitter.com/DcKWmJkZwu — Simón Molina ♻️ (@simonmolinag) September 26, 2026

Y es que ese debate, según varias versiones implicadas en el caso de la Ungrd, se habría dado en medio del saqueo a esa entidad y en el que se habrían trasladado recursos para entregárselos a modo de coimas a los entonces presidentes del Congreso Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara). Esos testimonios aseguran que Name recibió hasta COP 3.000 millones para permitir el tránsito de reformas del gobierno Petro en su corporación e incluso, se ha llegado a asegurar que también facilitó la elección del uno de los magistrados de la Corte. Sin embargo, tanto Name como otros vinculados a este caso han negado ese accionar ilegal.

No obstante, con el fallo del Consejo de Estado que decretó la muerte política de Name, hoy recluido en la cárcel La Picota, sirve de argumento para sectores ahora en la línea de oficialista para asegurar que esa reforma estaría condicionada al caso de la Ungrd. Es por ello que el vicepresidente de la Cámara solicitó: "Únicamente si existe un expediente procesalmente habilitado y el magistrado o magistrada sustanciador lo estima pertinente, conducente y necesario, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 10 del Decreto 2067 de 1991, evaluar la práctica o el recaudo de pruebas oficiales, para establecer la eventual relación entre los hechos examinados en la providencia del Consejo de Estado y actuaciones concretas del trámite legislativo de la Ley 2381 de 2024, así como su posible incidencia en las garantías de publicidad, deliberación, participación, quórum, votación y formación de la voluntad legislativa".

¿En qué va la discusión en la Cámara?

La decisión de la Corte Constitucional fue declarar exequibles la mayoría de artículos contemplados en la Ley 2381 de 2024 que reformó el sistema pensional en Colombia. Esa iniciativa, sin embargo, no ha entrado en vigencia, pues aún existen al menos nueve artículos que, por vicios de trámite, deben ser discutidos una vez más en la plenaria de la Cámara.

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Con el fallo del alto tribunal, se ordenó al Congreso que en el plazo máximo de un mes se debe dar esa discusión para una última evaluación de la Corte y con ello permitir la entrada en vigencia del nuevo sistema que regirá las pensiones en el país. Ese proceso ingresará en el pleno de la cámara baja en las próximas semanas, algo que ya ha calentado el debate interno entre los congresistas. Es más, ya caminan en el Capitolio algunas propuestas para realizar un ajuste a la pensional de Petro y que modifique el sistema de pilares porpuesto en esa reforma.

Vea la solicitud completa a la Corte

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