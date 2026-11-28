Este sábado en la mañana el presidente Abelardo de la Espriella informó que se llevaron a cabo otras 14 deportaciones de personas extranjeras. Con estas ya son más de 1.000 deportaciones, de las que casi la mitad están relacionadas con temas de seguridad nacional, según la administración De la Espriella. "Gracias al trabajo articulado entre Migración Colombia y nuestra Policía Nacional, fueron expulsados del país 14 extranjeros que acumulaban 278 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la seguridad y la convivencia ciudadana en…

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Este sábado en la mañana el presidente Abelardo de la Espriella informó que se llevaron a cabo otras 14 deportaciones de personas extranjeras. Con estas ya son más de 1.000 deportaciones, de las que casi la mitad están relacionadas con temas de seguridad nacional, según la administración De la Espriella. "Gracias al trabajo articulado entre Migración Colombia y nuestra Policía Nacional, fueron expulsados del país 14 extranjeros que acumulaban 278 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la seguridad y la convivencia ciudadana en Santander", aclaró el jefe de Estado.

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Según lo relatado por el mandatario, "los procedimientos de verificación migratoria se adelantaron en los municipios de El Socorro, San Gil, Charalá, Oiba y Valle de San José, donde estas personas registraban conductas reiteradas relacionadas con el porte de armas cortopunzantes, la distribución de sustancias psicoactivas, riñas e irrespeto a la autoridad".

Esta se suma a las más de trece de operaciones realizadas entre Migración y las fuerzas militares que en los últimos tres meses. "Los 14 extranjeros fueron trasladados hasta el puente internacional Atanasio Girardot y puestos a disposición de las autoridades migratorias de Venezuela", precisó De la Espriella.

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Antes de este, el más reciente operativo migratorio fue este jueves 12 de noviembre. Mientras el presidente encabezaba un operativo antinarcóticos en Bucaramanga, la Alcaldía informó la expulsión de 71 ciudadanos venezolanos que estaban en custodia de la Policía Nacional. Con este registro, la capital de Santander suma más de 230 extranjeros expulsados en lo que va de 2026.

"Colombia es una nación de puertas abiertas para quienes llegan a trabajar, aportar y respetar nuestras leyes, pero no vamos a tolerar que nadie venga a alterar el orden ni a poner en riesgo la tranquilidad de nuestros compatriotas", finalizó el presidente.

¡NO BAJAMOS LA GUARDIA! ¡EN COLOMBIA SE RESPETA LA LEY Y EL ORDEN!



Gracias al trabajo articulado entre Migración Colombia y nuestra Policía Nacional, fueron expulsados del país 14 extranjeros que acumulaban 278 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la seguridad y… pic.twitter.com/OUAlqOn1LR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 28, 2026

El presidente De la Espriella insiste en que a Colombia “no se viene a delinquir”, y ha anunciado que estos operativos llegarán a más ciudades. Los recientes operativos indican el crecimiento de las deportaciones en medio de la nueva política de seguridad del presidente De la Espriella, especialmente en el eje de regulación migratoria.

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