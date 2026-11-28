El expresidente dijo que ese panorama no es nuevo. "Así sucedió con Carlos Nieto, el primer presidente negro, y así sucedió con el primer…

En la tarde de este viernes Gustavo Petro denunció que su retrato ya no aparece en el pasillo dedicado a los expresidentes en la Casa de Nariño. Así lo dijo a través de un trino luego de que varias figuras que fueran cercanas a su partido aseguraran que ese retrato hubiese sido removido. "Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño", dijo Petro en su trino.

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El expresidente dijo que ese panorama no es nuevo. "Así sucedió con Carlos Nieto, el primer presidente negro, y así sucedió con el primer presidente indígena de Colombia, el general Melo, último general del ejército libertador. Se trata de anular la diferencia en nuestra historia. Los procesos donde se niega el arte, y a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se prohíben, se censuran, se vetan. Nos volvemos realmenteinolvidables", afirmó.

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El retrato, que llegó a ese pasillo horas antes de dejar el poder, se incluyó para representar la huella de su mandato. Ese acto es natural de todos los jefes de Estado y, por ejemplo, no tuvo alteraciones en ese mandato a pesar de las línea política opuesta con figuras como Álvaro Uribe o Iván Duque. "Ahí están los datos, el primer presidente progresista desde Alfonso López Pumarejo, Gustavo Petro demostró que el salario mínimo vital familiar es palanca de crecimiento económico", resaltó.

En su mensaje, dijo, además, que en la administración De la Espriella "pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí, nos volvemos inolvidables". Otras figuras de la izquierda se pronunciaron sobre estos hechos y pidieron mantener el retrato de Petro en ese pasillo.

Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño.



Así sucedió con Carlos Nieto, el primer presidente negro, y así sucedió con el primer presidente indígena de Colombia, el general Melo, último general del ejército libertador. Se trata de… pic.twitter.com/pqDP8nk9IR — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 27, 2026

Así lo expresó el senador Iván Cepeda, quien dijo, "Abelardo De la Espriella podrá retirar el retrato de Gustavo Petro de la Galería de expresidentes de la Casa de Nariño, pero no podrá borrar del corazón y de la memoria del pueblo colombiano su legado político e intelectual".

En consonancia, el representante Gabriel Becerra indicó que "para borrar a Gustavo Petro y su legado tendrán que hacer mucho más que descolgar su pintura de la Casa de Nariño. Con sus ataques, Abelardo y los suyos terminan fortaleciendo aquello que pretenden destruir: la figura de Petro como referente de la lucha antioligárquica y del poder popular". Becerra dijo, además, que "la historia no se borra".

Sobre este caso la Presidencia no se ha pronunciado. El Espectador intentó contactar con la Casa de Nariño para corroborar si el cuadro de Petro permanece en su lugar o fue removido como denuncia el exjefe de Estado. Sin embargo, este diario no obtuvo respuesta.

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