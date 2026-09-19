Estos son los compromisos del Gobierno tras consejos de seguridad en Riohacha y Cartagena

La primera de las citas del presidente y su gabinete fue en la capital de La Guajira, región que ha sido señalada por la jefatura…

La agenda del presidente Abelardo de la Espriella tuvo como prioridad en las últimas 72 horas la atención el acercamiento con los departamentos de la Costa Caribe. En concreto, el mandatario hizo presencia con su equipo de gobierno en Riohacha y Cartagena, dos ciudades con las que suscribió varios compromisos en materia de seguridad y que tendrán que ser puestos en marcha de forma inmediata por parte del gabinete.

La primera de las citas del presidente y su gabinete fue en la capital de La Guajira, región que ha sido señalada por la jefatura de Estado como prioritaria para su atención ante la recurrencia de varias estructuras armadas que controlan rutas del narcotráfico. De hecho, fue desde esa misma ciudad que días atrás De la Espriella anunció la baja de Naín Pérez, alias Bendito Menor, quien lideraba una facción de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en Riohacha "se pudo hablar sobre la difícil situación de orden público que se está viviendo en el departamento". El jefe de la cartera política puntualizó que en su agenda se dio prioridad a los problemas de la presencia de esos grupos criminales en la frontera, razón por la que se reforzará la presencia militar en la región, algo anunciado por De la Espriella en la jornada del pasado jueves.

Lara también emitió una alerta por la "instrumentalización y la manipulación de los distintos grupos armados, los Pachenkas, Clan del Golfo y el ELN que en ciertos sectores Wayúu están intentando armar e instrumentalizar". Según señaló el ministro, se priorizaron varias acciones para "la protección de los principales ejes viales" en los que de forma coordinada con Policía y Fuerzas Militares, se coordinará el foco de seguridad para establecer en ese departamento.

Terminamos dos jornadas intensas de trabajo en Riohacha, San Juan del Cesar, Barranquilla y Cartagena.



El Presidente @ABDELAESPRIELLA lideró los Consejos de Seguridad de La Guajira y Bolívar, y también los empalmes con los alcaldes de ambos departamentos.



En materia de… pic.twitter.com/tr6SwOT5O2 — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 19, 2026

Por otro lado, desde el Ministerio del Interior también se habló del balance que dejaron los encuentros del pasado viernes. Desde Cartagena el foco se puso en la situación de orden público al sur del Bolívar. Allí, con presencia de los alcaldes de todo el departamento y el gobernador, Yamil Arana, De la Espriella y sus ministros trazaron un plan que contempla atacar las economías ilegales que se mueven en esa región.

"Hablamos naturalmente de la situación del Sur de Bolívar y la economía ilícita del oro", señaló el ministro. Según su balance, son algo más de COP 4 billones de esas rentas por los que se desplegará una estrategia integral "de construcción de estaciones de Policía, de sistemas antidrones y de sistemas de Cámaras. La semana pasada estuvimos en Aguachica (Cesar) para aplicar la misma estrategia en los municipios del sur". La coordinación será con los ministerios de Interior y Defensa, quienes deben implementar de forma inmediata la estrategia que delineó De la Espriella. "Seguimos trabajando en los territorios, de manera coordinada y buscando soluciones para los colombianos en su seguridad", dijo Lara en su balance de estas reuniones.

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