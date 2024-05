Gobierno denunció “maniobras dilatorias” para la implementación de la jurisdicción agraria

Petro y Mojica Foto: Presidencia

A partir del documento que envió la Corte Suprema de Justicia al Congreso con 16 observaciones al proyecto que daría competencias a la jurisdicción agraria, el Gobierno ha denunciado “estrategias dilatorias” y que tales recomendaciones estarían siendo instrumentalizadas por sectores de oposición. La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, aseguró este 22 de mayo que se ha usado para “hundir el proyecto esencial para que la justicia llegue al campo”.

Las observaciones, que reveló El Espectador, son de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema, y recaen específicamente sobre el proyecto que regularía el funcionamiento de esa jurisdicción, que sería el tribunal para resolver los conflictos por tierras en Colombia.

La iniciativa hace su trámite en la Comisión Primera del Senado, pero hace alrededor de dos semanas y tras las recomendaciones de la Corte, no se ha vuelto a tocar esa discusión.

Como lo pudo documentar este diario, las recomendaciones están relacionadas con la autonomía y los fines de la jurisdicción, sus competencias, el apoderado de oficio, el manejo de las pruebas, el seguimiento del posfallo, la acumulación procesal, el recurso extraordinario de casación, entre otros.

La Corte coincidió en varias de esas observaciones con las que ha hecho la oposición en las últimas semanas. Es por eso que miembros de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical han respaldado sus críticas en dichas observaciones del alto tribunal.

De hecho, la senadora Paloma Valencia aseguró que coinciden en lo que sería “una desmembración del derecho civil colombiano”. Al respecto, el tribunal recomendó que la ley que se tramita respete la autonomía de la jurisdicción, especializada en el derecho agrario y regida por sus propios principios y normas. Pero sugirió que las reglas de derecho común, las del Código Civil, sean aplicables de manera subsidiaria. También que se defina con mayor claridad la competencia de la jurisdicción agraria para evitar conflictos con la jurisdicción ordinaria civil.

De modo que el debate sobre las competencias sigue atascado en la Comisión Primera del Senado, al menos hasta que haya acuerdo sobre esos 16 puntos y se termine de tramitar la reforma a la educación que se debate en la misma célula legislativa. Eso, mientras que la ley complementaria que definiría la estructura está a un debate de ser aprobado en la Cámara.

Nos quieren envolatar la jurisdicción agraria con maniobras dilatorias. Hacemos un llamado de atención a @PrimeraSenado @CorteSupremaJ @MinjusticiaCo @MAPPOEA sobre el incumplimiento del Estado frente a este compromiso del Acuerdo de Paz y frente al plazo dado en la reforma… pic.twitter.com/V4zdCjr212 — J. Mojica (@jmojicaflorez) May 22, 2024

Es por eso que la ministra Jhenifer Mojica dijo este 22 de mayo que al Gobierno le “quieren embolatar la jurisdicción agraria”. Además, hizo un llamado a la Comisión Primera, a la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia para buscar la aprobación del proyecto, que tendrá que surtir por lo menos su primer debate antes del 20 de junio o de lo contrario se hundirá. Lo mismo ha hecho el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman.

De otro lado, el presidente Gustavo Petro ya ha señalado en otros escenarios que “si el Congreso no aprueba la implementación de la jurisdicción agraria, se va a generar el calentamiento de la olla a presión”. Y que en ese caso, no tendrá otra opción que acudir a las Naciones Unidas (ONU) para denunciar que “definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”.

