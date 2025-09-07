Gobierno Petro alista reunión clave sobre remezón ministerial

Presidente Gustavo Petro y sus funcionarios durante su más reciente consejo de ministros. Foto: Juan Diego Cano

A la llegada del presidente Gustavo Petro de su visita oficial a Japón ya se alista un encuentro en la Casa de Nariño que definirá los movimientos en su gabinete en el epílogo de su gobierno. Según supo El Espectador, está previsto un cónclave del alto Gobierno este lunes para tomar decisiones sobre la salida de algunos de sus ministros.

La derrota del Ejecutivo en la elección de Carlos Camargo para llegar a la Corte Constitucional, y la diferencia de 21 votos que dejó a María Patricia Balanta con una votación de 41 apoyos, derivó en llamadas desde el DAPRE, en cabeza de Angie Rodríguez, a tres ministros.

La coalición de gobierno en el senado se rehace por completo. Su objetivo cambia. https://t.co/r0JTN8M3sz — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2025

Las cabezas de Antonio Sanguino (Trabajo), Julián Molina (TIC) y Diana Morales (Comercio), provenientes de acuerdos políticos con la Alianza Verde, el Partido de la U y el Partido Liberal, están en vilo. Aunque sus renuncias protocolarias ya estarían listas, lo que no ha sucedido es la aceptación de esas dimisiones, por lo que la decisión del presidente este lunes será definitiva.

A esos tres jefes de cartera que están en vilo se sumaría María Fernanda Rojas, la ministra de Transporte, cuya llegada al gabinete estuvo ligada a las alianzas con el partido Verde. Y tampoco quedarán atrás entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Finagro y el Sena, todos con fichas verdes; así como la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y Positiva Seguros, donde hay fichas del Partido Liberal.

Esos recambios significarían un incremento en la cifra de 59 ministros que ya han pasado por el “Gobierno del cambio”. Las carteras con más movimientos han sido Interior, Exteriores, Hacienda y Deporte, esta última con cuotas del Partido Conservador.

A esos movimientos se suman otras sacudidas para el Ejecutivo. Este domingo, el mandatario volvió a hablar de una constituyente, que afirmó era de “absoluta pertinencia” ante la elección de Camargo, y aseguró que apoya listas al Congreso “proconstituyentes”. El año preelectoral sigue agitándose.

