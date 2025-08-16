Así fue el paso de los senadores Moreno y Gallego de EE.UU. por Colombia

El senador republicano Bernie Moreno y Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay. Foto: Archivo Particular

Esta semana, estuvieron los senadores de EE.UU. Bernie Moreno (Partido Republicano) y Rubén Gallego (Partido Demócrata) en Colombia. La visita finalizó con una reunión del primero con Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, los dos sostuvieron una agenda que, incluso, los llevó a reunirse con el presidente Gustavo Petro y parte de su gabinete.

El grueso de la agenda se desarrolló durante el jueves y el viernes. En Cartagena, sostuvieron reuniones con voceros de los partidos con representación en el Congreso, con un grupo de precandidatos y con los alcaldes de las principales ciudades de Colombia. En las reuniones estuvo el embajador (e) de EE.UU. en Colombia, el jefe de negocios de la misión diplomática John McNamara. También asistió quien sería el nuevo embajador: Daniel Newlin.

Coincidiendo con el Congreso de la ANDI –el principal gremio de empresarios–, McNamara convocó a voceros de los partidos con presencia en el Congreso; a los alcaldes Carlos Fernando Galán (Bogotá), Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Dumek Turbay (Cartagena) y a un delegado de Alex Char (Barranquilla).

También hubo un encuentro con los precandidatos presidenciales Gustavo Bolívar, María Fernanda Cabal, Claudia López, Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila. Por separado, y según confirmaron asistentes a cada reunión, hubo un guion común: los senadores estadounidenses pidieron primero una radiografía de la situación del país y, a partir de ahí, se habló de los escenarios que vienen para la relación bilateral y el proceso político.

Temas similares se abordaron en la reunión con los congresistas Carolina Arbeláez (Cambio Radical), Clara López (Pacto Histórico), Efraín Cepeda (Conservador), Lidio García (Liberal y presidente del Senado), Julián López (La U y presidente de la Cámara), Ana Paola Agudelo (Mira), Honorio Henríquez (Centro Democrático) y Katherine Miranda (Alianza Verde).

El viernes, se reunieron en la Casa de Nariño con el presidente Petro, quien estuvo acompañado por el ministro del Interior, Armando Benedetti; la canciller, Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de Comercio, Diana Morales, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

La cita se llevó a cabo en medio de la expectativa por la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas y las tensiones en la relación bilateral por las diferencias entre Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Precisamente por eso, varios ministros estuvieron presentes para mostrar sus avances y discutir temas claves para sus carteras.

Al final del encuentro, solo el ministro Benedetti se pronunció y aseguró que fue un diálogo “constructivo”. Se trataron temas de migración, comercio, elecciones e inteligencia para combatir el narcotráfico, parte en la que se habló también de Venezuela. En lo relacionado con los aranceles, Benedetti aseguró que los senadores reconocen a Colombia como “un socio comercial importante”.

Finalmente, este sábado, el senador Bernie Moreno se reunió con Miguel Uribe Londoño. Ya ambos se habían visto el pasado martes, cuando el republicano asistió a la misa en homenaje al senador Miguel Uribe Turbay.

