Polémica por posible regreso de la fumigación aérea tras anuncio del presidente Petro

Gran revuelo ha causado la posibilidad de que regrese la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito en Colombia. El presidente Gustavo Petro le abrió la puerta este lunes, cuando aseguró que “dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”.

Se trata de un giro de 180 grados en la retórica de un jefe de Estado que, desde que era senador, se mostró fuertemente crítico con el uso del glifosato en el país y con la apuesta, durante los tres años que lleva en la Casa de Nariño, por promover una sustitución masiva de estos cultivos. La razón del cambio en esa postura son las más de 28 asonadas que, en los últimos meses, han hecho poblaciones contra la Fuerza Pública en distintas zonas del país; la más reciente, en la vereda Los Tigres de El Tambo (Cauca) y por la que estuvieron secuestrados 45 militares por más de 24 horas.

Luego de que el presidente hiciera el anuncio, que en todo caso aún no se materializa en una política concreta, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, dio detalles sobre conversaciones que se han tenido en el alto gobierno sobre la posibilidad de que se retome esta estrategia que se suspendió en toda Colombia en 2015.

“Los tiempos han cambiado”, afirmó Sánchez. “Hay mejor tecnología para evitar daños ambientales, mejores capacidades para focalizar el esfuerzo e, incluso, hay la posibilidad de usar drones de forma masiva. Lo estamos considerando como parte de la erradicación con aspersión para combatir este flagelo”. A renglón seguido, Sánchez insistió en que esto no supondría que se acabe la sustitución voluntaria, sino que se buscaría que sean estrategias que funcionen de manera paralela.

Pero el anuncio no cayó bien en la oposición, no por estar en contra de la aspersión, sino porque cuestionan el cambio de postura del presidente en un momento en el que se espera la decisión del gobierno del estadounidense Donald Trump de si descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas.

Una de las que se pronunció fue la jefe de gabinete durante el gobierno de Iván Duque, María Paula Correa. “Lo leo y no lo creo. Iván Duque como presidente estuvo en la Corte Constitucional exponiendo por qué deberían reconsiderar la sentencia sobre fumigación aérea. Se adelantaron muchos procesos para poder hacerlo, pero los tiempos, el covid, entre otros, no jugaron a nuestro favor. La oposición liderada por el hoy presidente, que escribe esta nota, nos tildó de asesinos, de destruir el medio ambiente, entre muchas otras cosas”, escribió la exfuncionaria.

También se refirió al tema la senadora y precandidata María Fernanda Cabal (Centro Democrático), criticando al presidente Petro: “Tantas veces habló de legalización de las drogas y en otras rechazó la erradicación forzosa, para darse cuenta que teníamos la razón. La táctica mafiosa usted la conoce desde siempre, solo que ahora por presión de los EEUU ‘cambia de opinión’”.

En todo caso, en días pasados el expresidente Duque ya había hablado del tema asegurando que “estamos ad portas de una certificación. Más allá de las controversias, si Colombia no busca un mecanismo para restablecer la aspersión veo difícil que se pueda retornar a un camino si se llega a la descertificación”.

Es de recordar que en 2015, siguiendo una orden de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió de manera definitiva la aspersión aérea con glifosato. Para que se pueda volver a hacer, el alto tribunal ordenó que primero debe realizarse una consulta previa con las comunidades afectadas. En 2020, la Corte reiteró su posición.

Sobre lo que está ocurriendo en el marco de las asonadas, el senador Ariel Ávila (Alianza Verde), quien en repetidas ocasiones se ha opuesto a la fumigación aérea, recordó que este mecanismo consiste en que población civil secuestra militares o policías en zonas de erradicación. “Empezó en 2011-2013 y la utilizaban las Farc. Luego del proceso de paz, se volvió más recurrente.

En una vereda, por ejemplo en Caquetá o en Guaviare, la disidencia obliga a la gente a carnetizarse en la Junta de Acción Comunal, para saber cuánta gente hay en la zona. Así, controlan cuándo salen, cuándo entran, los que entran con un invitado tienen que firmar. Eso le permite al grupo armado saber cuánta gente hay en el territorio. Sacan a algunos a protestar. Antes, las guerrillas y el Clan del Golfo utilizaban la siembra de minas antipersonales para evitar la erradicación manual. Ahora utilizan a la población civil con un mecanismo de cooptación. Es un reto para la Fuerza Pública porque son civiles y no se puede utilizar la fuerza”, afirmó Ávila.

Aunque el debate está abierto, lo cierto es que los tiempos son ajustados para que, al menos en los 11 meses que quedan del Gobierno Petro, regrese la fumigación aérea al país. Para ello, tal y como lo indicó el ministro Sánchez, la Corte Constitucional tendría que pronunciarse. Además, deberían realizarse las consultas previas y la licitación para comprar el químico aspersor, así como los equipos necesarios para que se realice.

