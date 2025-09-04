No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Expectativa por sacudón que alista la Casa de Nariño tras derrota en elección de magistrado

El presidente Petro ordenó cambios significativos en su gabinete y otras entidades del gobierno central.

Redacción Política
04 de septiembre de 2025 - 03:08 p. m.
Carlos Camargo fue elegido en el Congreso como magistrado de la Corte Constitucional.
Carlos Camargo fue elegido en el Congreso como magistrado de la Corte Constitucional.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
El triunfo de Carlos Camargo en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional generó un cisma al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro. No había pasado más de una hora desde el triunfo de Camargo, sobre María Patricia Balanta –quien había sido impulsada por el Ejecutivo y por el Pacto Histórico–, para que se conociera que el presidente había pedido la renuncia de, por lo menos, tres ministros.

Los jefes de cartera que saldrían llegaron al gabinete presidencial por cuenta de las alianzas hechas con partidos para mover los proyectos oficialistas en el Congreso. Se trataría del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino (Alianza Verde); de Comercio, Diana Morales (Liberal), y de las TIC, Julián Molina (La U). Pero no serían los únicos.

El Espectador conoció que habría nuevos pedidos de renuncia. También, que en estos momentos hay una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño en la que participa el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien, mientras el presidente está en Japón, es delegatario de las funciones presidenciales. Por lo mismo, sería él quien aceptaría las renuncias.

Entre las entidades que están contempladas en este nuevo remezón estarían la Agencia Rural, la Fiduprevisora, la Uspec, Finagro y el Sena. Todas estas entidades han sido encargadas a funcionarios provenientes de partidos que, al menos hasta el momento, harían parte de la coalición de Gobierno.

De hecho, este mismo jueves, el presidente Petro se refirió a los cambios que planea hacer, sin dar detalles de quiénes serán los funcionarios que saldrán. “Por ahora mis aliado(a)s solo serán los y las que supieron en que consistía la elección y no decidieron el camino de la traición al presidente y al proyecto democrático”, escribió en su cuenta en X.

En efecto, desde los partidos ya ha empezado a haber pronunciamientos. La senadora Carolina Espitia (Alianza Verde) publicó un comunicado para “expresar de manera clara el sentido de mi voto”, señalando que votó por Balanta, luego de que se dijera que votó por Camargo. “Mi voto responde a la necesidad de reafirmar liderazgos auténticos que, desde su coherencia, representan la diversidad y la inclusión”. Espitia es cercana al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien ha hecho acuerdos programáticos con el presidente Petro.

El sacudón se dio porque la victoria de Camargo ha sido interpretada como un triunfo para férreos contradictores del presidente Gustavo Petro como Germán Vargas Lleras, César Gaviria, Efraín Cepeda e incluso Álvaro Uribe. La decisión confirmó que estas figuras y las bancadas que lideran lograron imponer la narrativa de la intención del petrismo por “tomarse” la Corte Constitucional, según ellos, para darles vía libre a supuestos decretos de conmoción, cambios en el calendario electoral y hasta una constituyente.

El mensaje fue leído en el Capitolio como una amenaza para votar en línea con el Gobierno so pena de un nuevo remezón que dejaría por fuera del gabinete a varias fichas de partidos. El ministro de la política, Armando Benedetti, respaldó esa visión con un breve mensaje publicado en su cuenta de X: “Que se acabe o se fortalezca la coalición en el Congreso”.

Martha Delgado(90800)Hace 6 minutos
Es el problema de hacer acuerdos debajo de la mesa. Los acuerdos políticos son válidos y transparentes si son públicos. Hay que acabar con ese tipos de prácticas.
Olegario (51538)Hace 22 minutos
La narrativa de siempre: la culpa siempre es del otro o de los otros. El Congreso no le iba a dejar servido en bandeja de plata el dominio de la Corte Constitucional a los cipayos del señor Petro. Olvídense.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 28 minutos
El senado fue elegido por el pueblo, no es notario de ningún gobierno, si el pueblo eligió mayoría de derechas, es lo que la mayoría del pueblo quería, porque la gente decente de Colombia somos de derechas porque no nos convence el pobrecismo ni el decrecimiento, así el senado interpreta el sentir del pueblo decente colombiano al impedir la llegada a la corte de alguien que coadyuvara a los protervos propósitos petristas y toda su behetría.
Felipe Fegoma(94028)Hace 28 minutos
Magnífica oportunidad para hacer ministras a las hermanitas Guerrero, ahora que ya tienen cartón de egresadas en algo, sea lo que sea. Nuestro amado líder del "Eme" en primera línea, espada de Bolívar enarbolada, en clara actitud pacifista, porque empuñar una espada siempre fue signo de amor y paz, ya listo para nombrar muchos ministros, el enésimo cambio del gobierno más cambiante del cambio mundial.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 32 minutos
Y lo anterior se corrobora, con los antecedentes de Fernández y Carvajal nombrados por petro, para ayudarlo en su protervo proyecto de eternizarse en el poder. La patria se salvó.
Ver más comentarios
