Expectativa por sacudón que alista la Casa de Nariño tras derrota en elección de magistrado

Carlos Camargo fue elegido en el Congreso como magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El triunfo de Carlos Camargo en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional generó un cisma al interior del Gobierno del presidente Gustavo Petro. No había pasado más de una hora desde el triunfo de Camargo, sobre María Patricia Balanta –quien había sido impulsada por el Ejecutivo y por el Pacto Histórico–, para que se conociera que el presidente había pedido la renuncia de, por lo menos, tres ministros.

Los jefes de cartera que saldrían llegaron al gabinete presidencial por cuenta de las alianzas hechas con partidos para mover los proyectos oficialistas en el Congreso. Se trataría del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino (Alianza Verde); de Comercio, Diana Morales (Liberal), y de las TIC, Julián Molina (La U). Pero no serían los únicos.

Puede leer: Este será el impacto de la victoria de Camargo que ya desató un sismo en el Gobierno

El Espectador conoció que habría nuevos pedidos de renuncia. También, que en estos momentos hay una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño en la que participa el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien, mientras el presidente está en Japón, es delegatario de las funciones presidenciales. Por lo mismo, sería él quien aceptaría las renuncias.

Entre las entidades que están contempladas en este nuevo remezón estarían la Agencia Rural, la Fiduprevisora, la Uspec, Finagro y el Sena. Todas estas entidades han sido encargadas a funcionarios provenientes de partidos que, al menos hasta el momento, harían parte de la coalición de Gobierno.

También: “Saade y Quintero no son recién llegados al Pacto Histórico”: Heráclito Landinez

De hecho, este mismo jueves, el presidente Petro se refirió a los cambios que planea hacer, sin dar detalles de quiénes serán los funcionarios que saldrán. “Por ahora mis aliado(a)s solo serán los y las que supieron en que consistía la elección y no decidieron el camino de la traición al presidente y al proyecto democrático”, escribió en su cuenta en X.

Lo que ha sucedido respecto a la elección del magistrado Camargo, no tiene que ver con mi gobierno.



No aposté a dominar la Corte, es imposible. Solo presenté dos ternas para que se eligiera en el senado 2 magistrados de 9 en total, la mayoría ternados por pasados gobiernos y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2025

En efecto, desde los partidos ya ha empezado a haber pronunciamientos. La senadora Carolina Espitia (Alianza Verde) publicó un comunicado para “expresar de manera clara el sentido de mi voto”, señalando que votó por Balanta, luego de que se dijera que votó por Camargo. “Mi voto responde a la necesidad de reafirmar liderazgos auténticos que, desde su coherencia, representan la diversidad y la inclusión”. Espitia es cercana al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien ha hecho acuerdos programáticos con el presidente Petro.

De su interés: “Un intercambio positivo”: así avanza visita del presidente Petro en Japón

El sacudón se dio porque la victoria de Camargo ha sido interpretada como un triunfo para férreos contradictores del presidente Gustavo Petro como Germán Vargas Lleras, César Gaviria, Efraín Cepeda e incluso Álvaro Uribe. La decisión confirmó que estas figuras y las bancadas que lideran lograron imponer la narrativa de la intención del petrismo por “tomarse” la Corte Constitucional, según ellos, para darles vía libre a supuestos decretos de conmoción, cambios en el calendario electoral y hasta una constituyente.

El mensaje fue leído en el Capitolio como una amenaza para votar en línea con el Gobierno so pena de un nuevo remezón que dejaría por fuera del gabinete a varias fichas de partidos. El ministro de la política, Armando Benedetti, respaldó esa visión con un breve mensaje publicado en su cuenta de X: “Que se acabe o se fortalezca la coalición en el Congreso”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.