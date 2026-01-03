Gobierno Petro prepara emergencia económica y social por efectos de la captura de Maduro

Angie Rodríguez, Gustavo Petro, Armando Benedetti. Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro y su gabinete continúan analizando cómo responder a los efectos de la captura de Nicolás Maduro realizada por los Estados Unidos de Donald Trump. Además de los anuncios sobre el refuerzo de la seguridad en la frontera y la asistencia humanitaria por una posible oleada de migración, en la cúpula del Ejecutivo están preparando una declaratoria de emergencia para asegurar los recursos que se necesitarían en esta coyuntura.

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó más detalles al respecto. Según indicó, su cartera liderará un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para "adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación en la frontera".

El Ministerio del Interior liderará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad de Cúcuta, con el propósito de adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación en la frontera.



Así mismo, Benedetti dijo que en el PMU se definirán y coordinarán medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria para colombianos y migrantes venezolanos, así como de otras nacionalidades que ingresen a territorio nacional.

Entre las principales medidas de asistencia se contempla atención en salud en centros médicos y hospitales, garantías para el derecho a la educación, protección integral de niños, niñas y adolescentes, atención y protección a personas de terceras nacionalidades, fortalecimiento de los puestos fronterizos y habilitación de albergues temporales en Cúcuta y otras ciudades.

Noticia en desarrollo...

