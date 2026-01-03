Logo El Espectador
Gobierno Petro prepara emergencia económica y social por efectos de la captura de Maduro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó detalles del Puesto de Mando Unificado que se instalará en Cúcuta tras la operación de Estados Unidos que terminó con el arresto de Nicolás Maduro.

Redacción Política
03 de enero de 2026 - 02:37 p. m.
Angie Rodríguez, Gustavo Petro, Armando Benedetti.
Foto: Juan Diego Cano
El presidente Gustavo Petro y su gabinete continúan analizando cómo responder a los efectos de la captura de Nicolás Maduro realizada por los Estados Unidos de Donald Trump. Además de los anuncios sobre el refuerzo de la seguridad en la frontera y la asistencia humanitaria por una posible oleada de migración, en la cúpula del Ejecutivo están preparando una declaratoria de emergencia para asegurar los recursos que se necesitarían en esta coyuntura.

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó más detalles al respecto. Según indicó, su cartera liderará un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para "adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación en la frontera".

Así mismo, Benedetti dijo que en el PMU se definirán y coordinarán medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria para colombianos y migrantes venezolanos, así como de otras nacionalidades que ingresen a territorio nacional.

Entre las principales medidas de asistencia se contempla atención en salud en centros médicos y hospitales, garantías para el derecho a la educación, protección integral de niños, niñas y adolescentes, atención y protección a personas de terceras nacionalidades, fortalecimiento de los puestos fronterizos y habilitación de albergues temporales en Cúcuta y otras ciudades.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Política

Javier Ramos(ti8zq)Hace 8 minutos
Que cierre la bocota Gustavo, porque sino sigue él.
