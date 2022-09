Gobierno reportó “total tranquilidad” en jornada de movilizaciones

Marchas en Bogotá contra las reformas del presidente Petro. Foto: Óscar Pérez

El ministro del Interior, Alfonso Prada, habló del balance que dejaron las marchas que este lunes se desarrollaron en diferentes puntos del país como Cali, Medellín y Bogotá, en contra de las reformas que ha presentado el gabinete del presidente Petro. Prada dijo que las manifestaciones se han llevado en “total tranquilidad”.

“Hay marchas de todo tipo: de 40 personas, de 50, de 500. También ha habido marchas de varios miles, como en Antioquia. Todas se han llevado en absoluta tranquilidad. Este gobierno y la Policía Nacional estuvimos haciendo una revisión y paneo nacional con todos los comandantes regionales”, expresó el jefe de la cartera política, mientras indicaba que el mayor general Henry Sanabria, comandante de la Policía, estuvo hasta hace unos minutos en el Ministerio del Interior en dicha tarea.

Prada dijo que hubiera deseado que los opositores al Gobierno esperaran “un poco más” para salir a las calles a manifestar su inconformidad con las propuestas de cambios en varios sectores. Esto porque aún no se han completado los primeros dos meses desde que Petro se posesionó en el cargo.

“Hubiéramos querido que esperaran un poco más para poder dar más resultados, pero respetamos el derecho de la gente a protestar. En un mes y medio no hay mucho por lo que hay que protestar, pero bueno, cada uno hace las valoraciones que estime. La oposición ha considerado que es prudente casi que no dejarnos empezar, pero no hay problema. Lo entendemos”, aseguró.

La jornada multitudinaria fue el primer pulso entre la oposición y el Gobierno en las calles. La oposición, encarnada principalmente por el uribismo, convocó a la ciudadanía a manifestar en contra de la reforma tributaria, pero también de la que será la reforma a la salud, el incremento a los precios de la gasolina y a la búsqueda de la “paz total”.

Por su parte, el presidente Petro resaltó en su cuenta de Twitter que “en general, las marchas no tuvieron violencia”.

Siempre se respetará su derecho a expresarse. Pero siempre tendremos el derecho a informar cuando se desinforme.



