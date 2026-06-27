“El gobierno saliente pretende dejar amarrado el Estado”: Restrepo lanzó alerta

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, le solicitó al Cancillería suspender los nombramientos de última hora que se vienen realizando. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Con el fin de facilitar la transición de un gobierno saliente de izquierda hacia uno entrante de derecha, y con los días corriendo para iniciar el empalme de administraciones, este sábado se hizo una petición formal que toca al servicio exterior colombiano.

En efecto, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, le exigió a la canciller saliente, Rosa Villavicencio, que suspenda los nombramientos que se vienen realizando en embajadas y consulados cuando falta poco más de un mes para que se dé la sucesión democrática del poder.

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“Los últimos días de un gobierno no pueden convertirse en una carrera contrarreloj para repartir cargos ni para dejar amarradas decisiones que corresponden exclusivamente al gobierno de los colombianos, que ellos eligieron”, precisó Restrepo.

Debido a los movimientos que se están dando en varias dependencias del servicio exterior, el vicepresidente electo también le exigió a la canciller saliente que le entregue un reporte de cada uno de los nombramientos que se han dado y que se proyectan, al igual que su justificación jurídica, para analizarlos de cara al empalme.

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“El gobierno saliente pretende dejar amarrado el Estado y eso no puede ser aceptado. La carrera diplomática no puede convertirse en un refugio de salida ni en un premio de consolación para un gobierno que termina. El servicio exterior le pertenece a Colombia y debe ser respetado”, enfatizó Restrepo.

El presidente Gustavo Petro informó este sábado que el líder de su equipo de empalme será el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mientras que el jefe de Estado electo, Abelardo de la Espriella, confirmó que desde su equipo todo será coordinado precisamente por Restrepo.

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Lo que se busca es ejecutar una auditoría forense para determinar qué sucedió con la administración pública durante el último cuatrienio. Las diferencias entre Petro y De la Espriella, además, dejaron al país sin el tradicional encuentro de mandatarios saliente y entrante para la transición democrática.

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