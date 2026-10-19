Gobierno traza ruta por decisión presidencial de delimitar el archipiélago vía decreto

Tras las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre establecer los límites del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desde el Gobierno varios funcionarios han trazado la ruta sobre cómo actuarán frente a este hecho. En esa línea, De la Espriella anunció que el próximo 30 de noviembre, su gobierno "firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia". De acuerdo con él, se trata de un "acto de soberanía" con el que se medirá,…

Tras las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre establecer los límites del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desde el Gobierno varios funcionarios han trazado la ruta sobre cómo actuarán frente a este hecho. En esa línea, De la Espriella anunció que el próximo 30 de noviembre, su gobierno "firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia". De acuerdo con él, se trata de un "acto de soberanía" con el que se medirá, cartografiará y publicará lo que es del Estado colombiano "con la precisión que exige el derecho internacional".

La idea es que se orden el trazado de las líneas de base rectas que unen los puntos extremos del archipiélago de San Andrés y Providencia, y de todos sus territorios insulares para la consolidación de un archipiélago de Estado, doctrina establecida en la Ley 10 de 1978. Dicho trazado de las líneas de base rectas será publicado en las cartas marítimas oficiales, de acuerdo con las normas internacionales sobre la materia.

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"Es la decisión que debimos tomar hace 48 años", fueron las palabras del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien señaló que "Colombia llegó a La Haya con la tarea mal hecha". El jefe de cartera agregó que el argumento de la defensa de Colombia partió del meridiano 82 como frontera era "flojo", por eso el fallo de la Haya en 2012 pretende "despedazar al archipiélago como conjunto inseparable que es y dejar a nuestras islas como enclaves separadas por un mar foráneo".

Hoy el presidente @ABDELAESPRIELLA anunció que Colombia trazará por fin las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y lo defenderá como un conjunto inalienable.



Es la decisión que debimos tomar hace 48 años.



Las líneas de base son aquellas… — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 19, 2026

Para Lara, la decisión de De la Espriella corrige este hecho y trae de ejemplo los casos de Francia cuando trazó líneas base de archipiélagos remotos como las islas Kerguelen, o Dinamarca con las Feroe, a las cuales "nadie les discute hoy esos mares". A su vez, recordó que se establecerá una mesa de diálogo de buena fe sobre el fallo con Nicaragua bajo la premisa de que el fallo del tribunal de La Haya es inaplicable en su literalidad.

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El argumento que impulsará esta decisión se basa en las tesis del internacionalista Enrique Gaviria Liévano. El director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, señaló en medios que “la doctrina Gaviria planteaba que se ordenara el trazado de las líneas de base recta que encerraban al Archipiélago de San Andrés con sus islas de Santa Catalina, los cayos, los islotes, los arrecifes y todo lo que comprendía el territorio como un Archipiélago de Estado”.

Esto permitiría que se consideren como anexo al continente al cual pertenecen, según le dijo Gaviria a El Espectador: “la doctrina Gaviria, que fue apoyada por el presidente Alfonso López; eso nunca se cumplió. El efecto de declarar el archipiélago de Estado adquiere las claridades sobre el territorio. Eso permitía defenderlo mejor frente a Nicaragua ante futuros ataques. Lo que se perdió fueron unas porciones de mar territorial, pero no se pierde la soberanía. El decreto traza las líneas de base recta para protegerlo de cualquier otro ataque“"”.

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Mientras el Ministerio de Defensa aseveró en sus redes sociales que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina "no solo es una frontera geopolítica innegociable para la Patria; también es un santuario ambiental invaluable y un motor económico y turístico nacional que debemos proteger". Esto tras la decisión del presidente de instaurar una "política de defensa integral del territorio" para ampliar la presencia de la Fuerza Pública sobre esos territorios. De la Espriella agregó que convertiría a San Andrés en un "hub marítimo y logístico", pues "la soberanía se ejerce con instituciones presentes, con actividad marítima y con capacidad efectiva de control".

El fallo de La Haya emitido por la Corte Internacional de Justicia es una sentencia judicial del año 2012 que redefinió los límites marítimos en el mar Caribe entre Colombia y Nicaragua, ordenando a Colombia entregar a Nicaragua cerca de 75,000 kilómetros cuadrados de su mar territorial. A pesar de que el archipiélago está a 110 kilómetros de la costa nicaragüense y a 720 kilómetros de la costa colombiana, la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y siete cayos le pertenece a Colombia.

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