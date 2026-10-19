En esa línea, De la Espriella anunció que el próximo 30 de noviembre, su gobierno "firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de…

El presidente Abelardo de la Espriella reafirmó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En su alocución en la noche de este domingo, el jefe de Estado fue claro en que el país tiene pleno control de las islas y aseguró que no se va a volver a "perder territorio por no defenderlo como corresponde".

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"Aquí no hay un metro en disputa": De la Espriella reafirmó soberanía sobre el archipiélago

En esa línea, De la Espriella anunció que el próximo 30 de noviembre, su gobierno "firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia". De acuerdo con él, se trata de un "acto de soberanía" con el que se medirá, cartografiará y publicará lo que es del Estado colombiano "con la precisión que exige el derecho internacional".

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"Colombia navega y sobrevuela con las libertades que el derecho del mar reconoce. Y buscará el acuerdo bilateral preferente entre Estados soberanos para cerrar lo que deba cerrarse, pero Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores. Quien quiera discutir el futuro de este mar encontrará una mesa. Quien quiera violar la ley en el mar de Colombia encontrará a la Armada Nacional dispuesta a defender la soberanía", ratificó el mandatario sobre la disputa con Nicaragua.

La Patria Milagro empieza en el mar | Alocución del presidente de Colombia Abelardo de la Espriella https://t.co/W4I6Jtn1O2 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 19, 2026

En el último fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en ese caso, emitido el 13 de julio de 2023, se le dio la razón a Colombia en la demanda presentada por Nicaragua por el espacio marítimo que rodea esas islas. En ese momento, el tribunal aseguró que "no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado", frente a la solicitud de Managua para extender su plataforma continental más allá de los 320 km establecidos por tratados internacionales. Así, se ratificó la soberanía colombiana sobre las islas.

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El presidente aseguró que instaurará una "política de defensa integral del territorio" para ampliar la presencia de la Fuerza Pública sobre esos territorios. Además, señaló que convertiría a San Andrés en un "hub marítimo y logístico", pues "la soberanía se ejerce con instituciones presentes, con actividad marítima y con capacidad efectiva de control".

En ese punto, agregó que se trata de una "deuda histórica" para trazar las líneas de base de este archipiélago y que se implementará de la mano con otros procesos administrativos que ordenó poner en marcha. Entre ellos es "fortalecer la bandera colombiana" con la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales, así como la creación de un procedimiento especial para embarcaciones de recreo, "con San Andrés como puerto de registro".

No confundan la diplomacia de mi gobierno, con complicidad.



¡Firme por el Archipiélago y Firme por la Patria!



(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 https://t.co/i2FgOOdB4U — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 18, 2026

"Atraeremos actividad naviera, mejoraremos la conexión regional y generaremos inversión y empleo. Uno de los pasos fundamentales es fortalecer la bandera colombiana: muchas embarcaciones que operan en el Caribe usan registros extranjeros, queremos que lleven la bandera colombiana. Por eso vamos a ofrecer un sistema moderno, competitivo y seguro para atraer más naves a nuestro pabellón y para registrarlas", apuntó el jefe de Estado.

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En las últimas 72 horas, De la Espriella estuvo en un recorrido por las islas. Desde allá también lanzó un mensaje a figuras de la política sanandresana a quienes advirtió que en su gobierno no se permitiría la corrupción. Las recipientes de esa advertencia fueron la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz (Partido Liberal), a quienes señaló de presuntos manejos irregulares de la contratación pública. Ambas negaron cualquier tipo de vinculación con actos irregulares.

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