Bolívar y Quintero chocan por rumores de renuncia en la candidatura del Pacto Histórico

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar respondió ante la difusión de rumores sobre una posible intención de abandonar la campaña por el Pacto Histórico. El exdirector del Departamento de Prosperidad Social señaló de forma directa al círculo cercano de Daniel Quintero y reafirmó su intención por llegar a la Casa de Nariño en 2026.

A través de un video difundido de sus redes sociales, Bolívar desmintió alguna intención de querer salir de la contienda electoral, tal cual difundió el gerente de campaña de Quintero, Esteban Restrepo.

La repuesta llega seguido de un trino en el que Restrepo aseguraba como “primicia” que “Gustavo Bolívar estaría negociando para bajarse de la consulta del Pacto Histórico”. Sin embargo, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social tildó de mentiroso al gerente de esta campaña, asegurando de forma vehemente que “la campaña Quintero miente”.

“Qué mentiroso es. Esto es tramposo porque quieren desincentivar la participación de nuestros líderes, de nuestros simpatizantes en todo el país. Es mentira todo eso”, manifestó Bolívar.

En su mensaje resaltó que ellos “quisieran que Gustavo Bolívar se saliera para poderse tomar el Pacto Histórico y no lo vamos a permitir”, asegurando que buscará “impedir la llegada de oportunistas y corruptos que quieren sacar provecho de la lucha que han dado durante décadas muchas personas”.

LA CAMPAÑA DE QUINTERO MIENTE.

¿Cómo me voy a bajar de la consulta si punteo todas las encuestas?

Es el relato tramposo que siembran para captar a nuestros líderes en el territorio.

Pero no lo lograrán. Aquí estaré como un poste impidiendo que la lucha de tantas décadas no… https://t.co/3jHBo9ce2Q pic.twitter.com/YSQvr8vIBb — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 18, 2025

Ante el panorama de la exclusión de la Colombia Humana en la fusión de partidos para la conformación única del Pacto, Bolívar propuso una serie de encuestas con las que podrían definir al candidato único a la presidencia para 2026. “Si yo no la ganara, estaré trabajando con la persona que la gane, pero lo que dicen seis diferentes encuestas es que Gustavo Bolívar será el ganador de la consulta y será el presidente de la República”, agregó.

Más choques internos

No es la primera vez que las candidaturas del Pacto Histórico presentan choques. De hecho, en días recientes también se presentó una nueva denuncia frente a la candidatura de la exministra de Salud Carolina Corcho.

En varias regiones, especialmente Antioquia, aparecieron algunas pancartas en las que se anunciaba una renuncia de Corcho a la candidatura presidencial, atribuyendo este anuncio al partido Polo Democrático. Sin embargo, tanto la precandidata, el partido, como el senador Iván Cepeda desmintieron tal señalamiento, asegurando que la misma es una campaña sucia tanto contra la exministra como contra el Pacto Histórico en general.

Desde la campaña de Cepeda se aseguró que agentes externos “buscan dividirnos, pero no lo van a lograr”. Además, el precandidato también interpuso acciones legales ante la Fiscalía para que se realicen las investigaciones pertinentes alrededor de esta situación.

