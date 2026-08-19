Se confirma la réplica de la oposición en cabeza de Petro y Cepeda: se transmitirá hoy

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda serán quienes lideren la oposición en los próximos cuatro años. Foto: Presidencia

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En su primer acto como jefe del Pacto Histórico, el expresidente Gustavo Petro será el encargado, junto con el senador Iván Cepeda, de la réplica de la oposición frente a la alocución del mandatario Abelardo de la Espriella. El Espectador conoció que esta tendrá la misma duración que el discurso que transmitió la Presidencia en canales públicos y privados.

Tanto el exmandatario como el líder de la bancada del Pacto Histórico encabezarán la respuesta del único partido que se ha declarado en oposición a De la Espriella y allí delinearán su posición frente a la intervención del presidente. Este martes, el representante Gabriel Becerra confirmó que se había presentado la solicitud al Consejo Nacional Electoral.

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“He de pedir la réplica que ordena la ley para hablar por todos los canales para demostrar como ha sido absurdamente ineficaz la ayuda a las víctima del terremoto y cuál es el rumbo a seguir por la sociedad colombiana terremoto”, solicitó Petro a través de su cuenta de X.

Este será el primer acto que lideren tanto Cepeda como Petro, entre quienes estará de ahora en adelante el liderazgo de la oposición. Aunque el exjefe de Estado había planteado que se tomaría unas “cortas vacaciones” antes de asumir la jefatura del Pacto Histórico, dijo en los últimos días que tomaría el puesto. En todo caso, en la última semana, el Senado aprobó su solicitud, con vigencia de un año, para viajar por fuera del país para atender compromisos de corte político, académico y social

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De igual forma, todavía está pendiente la ratificación de la estructura interna del partido en un congreso propio. Ese liderazgo conjunto entre Cepeda y Petro llega después de que se conocieran las diferencias que tuvieron por el manejo de la campaña presidencial de la izquierda y su posterior derrota frente a De la Espriella.

¿Qué dijo el presidente en la alocución?

El discurso al que responderán Petro y Cepeda estuvo enfocado, específicamente, en la atención de la crisis tras el terremoto de 7,4 que golpeó al occidente del país. Allí, señaló que su gobierno adelanta labores desde todos los frentes para mitigar los impactos del desastre en 450 municipios en 15 departamentos.

En la alocución también se ratificó que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, sería el encargado del plan de reconstrucción de viviendas nuevas para los afectados bajo el concepto de “vivienda milagro”. El jefe de la cartera ha tenido que responder en los últimos días por las fotos en una playa en Santa Marta en medio de la crisis.

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“No hay en mi gobierno tolerancia alguna con la corrupción, el que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad. Les advierto, absténganse de hacerlo”, expresó el jefe de Estado. Y también reiteró que decretará una emergencia económica en los próximos días.

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