Leonardo Huerta será director de Función Pública en el gobierno De la Espriella

Leonardo Huerta fue la fórmula vicepresidencial de Claudia López en las pasadas elecciones. Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

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El excandidato vicepresidencial Leonardo Huerta, quien apoyó al presidente Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, será el próximo director del Departamento de la Función Pública. El abogado llegará a encabezar el ente encargado de revisar la gestión en las entidades y los servidores públicos.

Se trata de uno de los cargos clave del Estado y está entre los que terminaron salpicados por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Precisamente, César Manrique, quien fue su director, está prófugo de la justicia por su presunta participación en la red de corrupción.

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Ahora, quien llega a ocuparlo viene de apoyar a De la Espriella en campaña. Aunque su fórmula, Claudia López, fue frontal en su apoyo a Iván Cepeda, el próximo director de la Función Pública se decantó por el ahora presidente. En ese momento, aseguró que el hoy vicepresidente, José Manuel Restrepo, es una persona “humana, decente, que respeta las instituciones y que además tiene un conocimiento profundo de los temas de Estado, con muchas coincidencias con los anhelos de la Nueva Historia [su movimiento]”.

Huerta llegó a la campaña presidencial como una figura relativamente nueva, aunque ya ha tenido cargos públicos. Además de ser profesor universitario, acumula más de 20 años de experiencia en el sector público y fungió como defensor del Pueblo delegado para el derecho a la salud y también fue secretario de Educación de Pereira.

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Huerta es abogado y licenciado en Filosofía. Tiene una maestría en Derecho Administrativo y especializaciones Derecho Probatorio, Derechos Humanos y DIH, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. También es candidato a doctor en Derecho.

El Departamento de la Función Pública tiene la tarea de “fortalecer la gestión de las entidades públicas nacionales y territoriales, mejorar el desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus servidores”. Sumado a ser la cabeza del sector de la Función Pública, coordina las labores de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la entidad descentralizada de carácter universitario con presencia regional.

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Lo que falta es que su nombramiento se oficialice, pero hace parte de esos puestos clave que estaban a la espera de una designación. En la Unidad Nacional de Protección, por ejemplo, se oficializó hasta hace poco a Didier Blanco, cuestionado por publicaciones en redes sociales contra la oposición y los medios de comunicación. Además, se está a la espera de que Julián Buitrago quede ratificado en el Departamento Nacional de Planeación, una entidad cuya dirección tuvo cambios a última hora.

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